Нацсовет по телерадиовещанию перенес полное отключение "аналога" в Украине до июля 2020 г.

Национальный сонет Украины по вопросам телевидения и радиовещания перенес полное отключение аналогового вещания для отдельных категорий вещателей с 31 декабря 2019 года до 30 июня 2020 года.

Как сообщается на сайте регулятора со ссылкой на ответственного секретаря Нацсовета Александра Ильяшенко, в частности, до 30 июня 2020 года аналоговый стандарт будут использовать вещатели, которые работают на территориях, граничащих на севере страны с Россией, в Херсонской области, на линии разграничения и временно оккупированных территориях.

Кроме того, отключения аналога перенесено для местных телерадиокомпаний, которые до сих пор не имеют лицензии на вещание в цифровых мультиплексах.

При этом Ильяшенко отметил: регулятор ожидает, что вскоре будут просчитаны еще свободные частоты для того, чтобы желающие местные компании к лету могли перейти на вещание в цифровом стандарте.