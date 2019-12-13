Телеком

16:59 13.12.2019

Нацсовет по телерадиовещанию разработал план высвобождениия радиочастот под 4G

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Нацсовет по телерадиовещанию разработал план высвобождениия радиочастот под 4G

 Национальный сонет Украины по вопросам телевидения и радиовещания согласовал проект плана мероприятий по высвобождению полос радиочастот в диапазонах 790 - 862 МГц и 694 - 790 МГц от телевещания для внедрения технологии мобильной связи 4G (LTE), сообщается на сайте регулятора.

Проект предусматривает перепланировку и высвобождение каналов общенациональных цифровых сетей МХ-1, 2, 3, 5 и высвобождение каналов в полосах цифровых дивидендов общенациональной сети МХ-6.

Как отмечают в Нацсовете, дальнейшее вещание программ, которые транслируются в МХ-1, 2, 3, 5, 6, должно происходить в диапазоне 470 - 694 МГц.

С целью реализации этих намерений запланировано проведение конверсии радиочастотного ресурса Украины в полосах радиочастот общего пользования.

"После пересчета частот для общенациональных мультиплексов Украинский государственный центр радиочастот сможет выделить дополнительный радиочастотный ресурс для нужд местного вещания. Предварительные расчеты перепланировки местных и региональных каналов должны поступить от УГЦР в апреле 2020 года", - отмечает Нацсовет.

Проект плана мероприятий будет направлен в администрацию Госспецсвязи для последующего утверждения Кабинетом министров.

"Зеонбуд" - оператор цифровой многоканальной телесети в составе четырех мультиплексов (MX-1, MX-2, MX-3, MX-5; по восемь каналов в каждом) в стандарте DVB-T2 (MPEG-4). Получил лицензию Нацсовета по телерадиовещанию в декабре 2010 года.

Согласно опубликованным компанией документам о составе собственников за 2018 год, ею владеют опосредствованно через ряд кипрских, виргинских и белизских компаний пять латвийских предпринимателей и британец Томас Адриан Дэвид Милс.

Теги: #4g #телерадиовещание #частоты #нацсовет
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