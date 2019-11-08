Телеком

12:24 08.11.2019

Media Group Ukraine запускает информационный канал "Украина 24"

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Media Group Ukraine запускает информационный канал "Украина 24"

Media Group Ukraine (Киев) в декабре 2019 года запускает информационный телеканал "Украина 24", сообщается на медиа-портале SCM.

"В декабре 2019 года телеканал "Украина 24" начнет свое круглосуточное эфирное вещание на всей территории Украины, в кабельных сетях операторов, на спутниковой платформе Xtra TV и ОТТ-платформе Oll.tv", - указано в сообщении.

При этом, как уточняется, программная политика и эфирная сетка телеканала "Украина 24" в настоящее время находятся в детальной проработке.

ООО "Медиа Группа Украина" объединяет национальный эфирный телеканал "Украина", развлекательный молодежный телеканал "НЛО TV"; тематический телеканал "Индиго TV"; тематические каналы "Футбол 1"/"Футбол 2"; региональные телеканалы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма"; оператор спутникового телевидения Xtra TV; международные каналы Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; продакшн-компании "Теле Про", "Допоможемо ТВ"; медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг"; мультимедийную платформу "Сегодня" - теленовости "Сегодня" и сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue UA.

Собственником медиахолдинга является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.

Теги: #телеканал #media_group_ukraine
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