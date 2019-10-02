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17:05 02.10.2019

Нацрада по телерадиовещанию просит суд аннулировать лицензию телеканала NewsOne

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Нацрада по телерадиовещанию просит суд аннулировать лицензию телеканала NewsOne

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК) об аннулировании лицензии телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа").

"Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания просит суд аннулировать лицензию на вещание выданную ООО "Новости 24 часа" (логотип NewsOne). Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - сообщает пресс-служба суда в среду.

Отмечается, что сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Как сообщалось, Нацсовет по телерадиовещанию в конце июля 2019 года в ходе внеплановой проверки NewsOne зафиксировал нарушения в связи с намерением канала провести телемост с российским телеканалом "Россия 1".

Член Нацсовета Сергей Костинский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявлял: если факты нарушений - разжигание вражды - подтвердятся, то, по его прогнозам, относительно NewsOne будут применены санкции.

Телеканал NewsOne 8 июля сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению украинского канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Телеканал "Россия 1" и украинский NewsOne собирались 12 июля провести двухчасовой телемост "Надо поговорить".

Позже Нацсовет по телерадиовещанию сообщил о намерении обратиться в суд по поводу аннулирования лицензии NewsOne из-за трансляции передач с признаками разжигания вражды в украинском обществе.

6 сентября в Окружной административный суд Киева поступил иск от телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") о признании противоправным решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о назначении внеплановой выездной проверки телеканала.

Теги: #телерадиовещание #нацсовет #суд #newsone
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