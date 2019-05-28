Телеком

13:42 28.05.2019

НКРСИ разрешила использовать в Украине еще 8 базовых станций Huawei

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НКРСИ разрешила использовать в Украине еще 8 базовых станций Huawei

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулироване в сфере связи и информатизации (НКРСИ), разрешила использовать в Украине еще восемь базовых станций (БС) системы мобильной связи разных модификаций производства ранее попавшей под санкции США китайской компании Huawei.

Как отмечается на сайте регулятора, по результатам заседания 28 мая 2019 года, НКРСИ внесла в реестр радиоэлектронных средств и излучающих устройств, которые могут применяться на территории Украины в полосах радиочастот общего пользования, восемь БС системы подвижной (мобильной) связи разных модификаций торговой марки Huawei производства "Хуавей Технолоджиз" (Китай).

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в 14 мая подписал исполнительный указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.

При этом в указе не названы конкретные страны или компании, но ранее администрация США запустила глобальную кампанию, чтобы удержать китайскую телекоммуникационную компанию Huawei от помощи союзникам США в разработке беспроводных инфраструктур следующего поколения.

США, указав на угрозу национальной безопасности, также приняли решение включить Huawei в число компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Вслед за этим Google сообщила, что будет вынуждена лишить Huawei доступа к услугам, связанным с поддержкой ОС Android.

Позднее стало известно, что Вашингтон готов предоставить Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов, а сервисы Google и Android продолжат работать на имеющихся устройствах компании Huawei.

Huawei является вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов (использует в них операционную систему Android от Google), а также крупнейшим мировым производителем телекоммуникационного оборудования.

Выручка Huawei составила в прошлом году $105 млрд, прибыль превысила $8 млрд.

Теги: #нкрси #huawei
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