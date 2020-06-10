Госрегуляторная служба считает решение НКРСИ о снижении ставки интерконнекта на 33,3% принятым с нарушениями

Государственная регуляторная служба Украины по обращению Федерации работодателей Украины проанализировала решение Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) относительно № 195 от 19 мая 2020 года, и сочла его принятым с нарушениями действующего законодательства.

Как отмечается в обращении Госрегуляторной службы к Министерству юстиции Украины, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", НКРСИ не опубликовала проект указанного решения для обсуждения ни в прессе, ни на собственном сайте, также комиссия не опубликовала анализ регуляторного влияния указанного решения и не предоставила его на рассмотрение Госрегуляторной службы.

"С учетом указанного, решение НКРСИ принято с нарушением требований закона №1160 (закон Украины "Про основы государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" - ИФ)", - отмечается в тексте письма.

В связи с этим, Госрегслужба направила письмо в Минюст про нарушение требований регуляторного законодательства во время принятия НКРСИ решения № 195 от 19 мая 2020 года.

Также Госрегслужба предложила НКРСИ принять меры по приведению вышеупомянутого решения в соответствие с требованиями регуляторного законодательства.

Как сообщалось, 19 мая НКРСИ решила снизить ставку интерконнекта с 0,12 грн до 0,08 грн, или на 33,33%. Принятое регулятором решение в установленном порядке направлено в Минюст для государственной регистрации и должно вступить в силу с 1 января 2021 года.

Ранее "Киевстар" обратился в ряд парламентских комитетов по вопросам осложнения работы телеком-рынка в случае снижения регулятором расчетной ставки за терминацию голосового трафика в сетях связи Украины с 12 коп. до 8 коп. за минуту.

В "Киевстаре" считают, что в условиях осложнения экономической ситуации в стране из-за вспышки пандемии телеком-рынок как один из наибольших плательщиков налогов нуждается в поддержке со стороны государства, а не в регуляторных ограничениях.

В то же время, СЕО мобильного оператора компании lifecell Исмет Языджы считает высокую ставку интерконнекта в Украине причиной возникновения "клубного эффекта" в сетях мобильных операторов.