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15:39 23.03.2021

НКРСИ не будет пересматривать предельные тарифы на услуги почтовой связи

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НКРСИ не будет пересматривать предельные тарифы на услуги почтовой связи

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), решила отказать АО "Укрпошта" в пересмотре предложений по изменению тарифов.

Как сообщается на сайте комиссии, соответствующее решение принято на ее заседании во вторник.

По данным комиссии, 19 февраля НКРСИ провело с "Укрпоштой" рабочее совещание, по результатам которого национальный почтовый оператор должен был исправить ряд выявленных недочетов и несоответствие предложений Порядку регулирования тарифов на универсальные услуги почтовой связи, утвержденному НКРСИ от 23 мая 2017 года № 260 и зарегистрированному в Министерстве юстиции 16 июня того же года № 759/30627. Однако, комиссия не получила от "Укрпошты" "надлежащей реакции по поводу исправления выявленных недочетов".

Регулятор отмечает, что несоответствия предложений Порядку были в части изменения тарифов на пересылку посылок и приоритетной письменной корреспонденции.

Согласно информации НКРСИ, "Укрпошта" предлагала пересмотреть предельные тарифы на услуги почтовой связи в два этапа: первый - с даты вступления в силу решения до 30 ноября 2021 года в среднем на 30,6%, второй - с 1 декабря 2021 года в среднем на 8,8%.

 

Теги: #укрпошта #нкрси #тарифы
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