Президент назначил 5 членов НКРСИ, полностью укомплектовав состав регулятора

Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации.

Согласно указу президента Украины №271 от 25 июня 2021 года, членами НКРСИ назначены:

- директор по информационно-телекоммуникационному направлению ГП Украинский государственный центр радиочастот Виктория Трощенко;

- экс-глава НКРСИ (с мая по июль 2014) Андрей Семенченко;

- экс-сотрудница НКРСИ Лилия Мальон;

- директор департамента Администрации Госспецсвязи Николай Ткаченко;

- экс-первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Колесник.

Ранее Зеленский уволил трех членов НКРСИ - Владимира Гресько, Сергея Дзюбу и Виктора Лагошина, чей срок истек еще в 2020 году.