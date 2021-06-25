Телеком

15:20 25.06.2021

Президент назначил 5 членов НКРСИ, полностью укомплектовав состав регулятора

1 мин читать
Президент назначил 5 членов НКРСИ, полностью укомплектовав состав регулятора

Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации.

Согласно указу президента Украины №271 от 25 июня 2021 года, членами НКРСИ назначены:

- директор по информационно-телекоммуникационному направлению ГП Украинский государственный центр радиочастот Виктория Трощенко;

- экс-глава НКРСИ (с мая по июль 2014) Андрей Семенченко;

- экс-сотрудница НКРСИ Лилия Мальон;

- директор департамента Администрации Госспецсвязи Николай Ткаченко;

- экс-первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Колесник.

Ранее Зеленский уволил трех членов НКРСИ - Владимира Гресько, Сергея Дзюбу и Виктора Лагошина, чей срок истек еще в 2020 году.

Теги: #нкрси #указ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:12 24.06.2021
Зеленский подписал указ о продлении санкций против Миллера и Ротенберга

Зеленский подписал указ о продлении санкций против Миллера и Ротенберга

16:29 24.06.2021
Зеленский подписал указ о продленных и новых санкциях к банкам и финкомпаниям РФ и т.н. "банкам" ОРДЛО

Зеленский подписал указ о продленных и новых санкциях к банкам и финкомпаниям РФ и т.н. "банкам" ОРДЛО

11:36 18.06.2021
Зеленский подписал указ о повышении минимальной заработной платы медикам

Зеленский подписал указ о повышении минимальной заработной платы медикам

19:39 17.06.2021
Зеленский ввел в действие решение СНБО об отчете о результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом

Зеленский ввел в действие решение СНБО об отчете о результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом

01:26 16.06.2021
Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена

Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена

11:50 12.06.2021
Зеленский подписал указ о создании центра современного искусства Ивана Марчука

Зеленский подписал указ о создании центра современного искусства Ивана Марчука

21:27 02.06.2021
Зеленский утвердил положение о Совете фонда по поддержке образования, науки и спорта

Зеленский утвердил положение о Совете фонда по поддержке образования, науки и спорта

19:55 02.06.2021
Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях

Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях

02:37 28.05.2021
Зеленский издал указ об утверждении персонального состава Рады по вопросам профессионально-технического образования

Зеленский издал указ об утверждении персонального состава Рады по вопросам профессионально-технического образования

19:00 21.05.2021
Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях от 14 мая

Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях от 14 мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Посредством Telegram распространяются наркотики, руководство компании не сотрудничает с полицией – замглавы МВД

На государственные информресурсы на прошлой неделе совершили более 50 тыс. кибератак

Рада приняла в целом законопроект о "налоге на Google"

Кабмин отменил принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября - "Укрпошта"

Кирилл Тимошенко предвидит деолигархизацию телевизионных новостных служб

ПОСЛЕДНЕЕ

"Vodafone Украина" и ДТЭК запускают первый в Украине проект Smart Factory на базе 5G

Минцифры совместно с НКРСИ и УГЦР готовит запуск системы по мониторингу качества мобильной связи

Ермак посоветовал госслужащим обучающие курсы по работе с искусственным интеллектом

Посредством Telegram распространяются наркотики, руководство компании не сотрудничает с полицией – замглавы МВД

"Киевстар" включил в сервис защиты телефонов геотрекинг смартфонов членов семейной группы

Информация о нарушениях перевозчиками габаритно-весовых норм теперь доступна на портале Data.gov.ua

Еврокомиссия официально проверит потенциальные нарушения практик Google на рынке рекламы

Пользователи жалуются на сбои в работе Google в разных странах

Шмыгаль: Кабмин работает над переведением всех госсервисов в электронный формат, чтобы успеть до конца года

На государственные информресурсы на прошлой неделе совершили более 50 тыс. кибератак

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА