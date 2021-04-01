Телеком

11:34 01.04.2021

Услугу переноса номера с момента запуска получили 104,7 тыс. абонентов, или 60% желающих - НКРСИ

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Услугу переноса номера с момента запуска получили 104,7 тыс. абонентов, или 60% желающих - НКРСИ

Услугой по переносу абонентского номера (MNP) по состоянию на начало января 2021 года воспользовались 104 655 абонентов, отмечается в отчете Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) за 2020 год, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно отчету, в течение 2020 года были перенесены 65,965 тыс. номеров. При этом, по данным НКРСИ, общее количество поданных потребителями заявлений на получение услуги составило около 110 тыс., следовательно, удовлетворение таких заявлений операторами телекоммуникаций составляет около 60% от их общего количества.

По данным НКРСИ более 90% отказов в удовлетворении заявлений на перенос номера связаны с тем, что:

- абоненты, которые получают телекоммуникационные услуги обезличенно и хотят получить услугу, должны предварительно пройти регистрацию в сети оператора-донора (около 60%);

- право пользования абонентским номером, на перенос которого подано заявление, принадлежит другому лицу (около 30%), что включает случаи несоответствия ФИО абонента в результате заполнения заявления на регистрацию на стороне оператора-донора и заявления на перенос номера на стороне оператора-получателя на разных языках ( украинский и русский).

С целью повышения уровня удовлетворения абонентских заявок на перенос номера НКРСИ предложила упростить процедуру переноса номеров путем оптимизации механизма предоставления услуги, в том числе за счет внедрения принципа "единого окна" и исключения необходимости регистрации абонентов, планирующих переносить номера, у оператора-донора, обслуживающего номер.

Как сообщалось, с 1 мая 2019 года клиент любого украинского мобильного оператора может обратиться в центр обслуживания другого мобильного оператора и подать заявление о желании перейти к нему на обслуживание, сохранив свой номер. С тех пор ею воспользовались менее 110 тыс. абонентов, то есть, менее 0,1% рынка.

Перенос номера происходит в будни в течение рабочего времени. Единственное условие - абонент должен быть зарегистрирован у своего изначального оператора. Зарегистрироваться можно или онлайн, или в магазине своего оператора, предоставив документы, подтверждающие личность. Контрактным абонентам проходить такую регистрацию не нужно.

Теги: #номер #абоненты #нкрси
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