НКРСИ упростила процедуру переноса номера абонента с декабря, реализовала принцип "единого окна" для получения услуги
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), упростила процедуру переноса абонентского номера (MNP) между сетями операторов, возложив задачу по регистрации воспользовавшегося услугой абонента на оператора-получателя.
Соответствующее решение НКРСИ №107 от 23 марта 2021 года, изменяющее порядок предоставления услуг MNP, зарегистрировано Министерством юстиции.
Согласно указанному решению, с 1 декабря 2021 года для процедуры MNP начнут действовать следующие изменения:
- упрощение порядка подачи заявления абонентом на получение услуги MNP, а именно решение всех вопросов, связанных с переносом абонентского номера путем обращения к одному субъекту - оператору-получателю номера (One Stop Shop process);
- снятие запрета относительно получения MNP для абонентов, получающих услуги без указания лица (анонимно), с одновременной регистрацией у оператора-получателя при подаче заявления на MNP такого абонента, если он планирует получать услуги не на основе письменного договора;
- усовершенствование процесса идентификации абонента MNP путем цифровой и голосовой идентификации;
- внесение изменений в договоры о предоставлении телекомуслуг, предусматривающие расторжение публичного договора при переносе абонентских номеров абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме;
- распространение действия MNP на провайдеров телекоммуникаций;
- сокращение срока переноса абонентского номера в сетях мобильной связи до одного рабочего дня.
По мнению НКРСИ, эти изменения будут способствовать усилению конкуренции на рынке услуг мобильной связи и в итоге повышению уровня качества телекомуслуг.
В НКРСИ также отметили, что работа специалистов над разработкой и принятием указанных изменений продолжалась более полутора лет.