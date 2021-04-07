НКРСИ упростила процедуру переноса номера абонента с декабря, реализовала принцип "единого окна" для получения услуги

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), упростила процедуру переноса абонентского номера (MNP) между сетями операторов, возложив задачу по регистрации воспользовавшегося услугой абонента на оператора-получателя.

Соответствующее решение НКРСИ №107 от 23 марта 2021 года, изменяющее порядок предоставления услуг MNP, зарегистрировано Министерством юстиции.

Согласно указанному решению, с 1 декабря 2021 года для процедуры MNP начнут действовать следующие изменения:

- упрощение порядка подачи заявления абонентом на получение услуги MNP, а именно решение всех вопросов, связанных с переносом абонентского номера путем обращения к одному субъекту - оператору-получателю номера (One Stop Shop process);

- снятие запрета относительно получения MNP для абонентов, получающих услуги без указания лица (анонимно), с одновременной регистрацией у оператора-получателя при подаче заявления на MNP такого абонента, если он планирует получать услуги не на основе письменного договора;

- усовершенствование процесса идентификации абонента MNP путем цифровой и голосовой идентификации;

- внесение изменений в договоры о предоставлении телекомуслуг, предусматривающие расторжение публичного договора при переносе абонентских номеров абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме;

- распространение действия MNP на провайдеров телекоммуникаций;

- сокращение срока переноса абонентского номера в сетях мобильной связи до одного рабочего дня.

По мнению НКРСИ, эти изменения будут способствовать усилению конкуренции на рынке услуг мобильной связи и в итоге повышению уровня качества телекомуслуг.

В НКРСИ также отметили, что работа специалистов над разработкой и принятием указанных изменений продолжалась более полутора лет.