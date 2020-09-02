Телеком

10:54 02.09.2020

"Vodafone Украина" считает решение НКРСИ по постепенному снижению ставок интерконнекта компромиссным

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"Vodafone Украина" считает решение НКРСИ по постепенному снижению ставок интерконнекта компромиссным

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" считает решение Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, по постепенному снижению ставок интерконнекта компромиссным.

"Мы рассматриваем такое решение как компромиссное и ожидаем соответствующего решения на рынке фиксированного интерконнекта", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора.

По мнению "Vodafone Украина", ставка интерконнекта и розничные тарифы операторов – не связанные вещи, поскольку пользовательские тарифы формируются операторами на основании трех компонентов: спрос, инвестиции в сеть и конкурентная среда.

"За последние пять лет мы инвестировали в развитие сетей скоростного интернета более 27,3 млрд грн, обеспечили более 74% 4G покрытия населения страны и 86% - покрытия 3G. В ближайшие два года нас ожидает масштабная стройка в диапазоне 900 МГц", - сказали в "Vodafone Украина".

Как отмечают в компании, согласно трендам использования абонентами связи, основной поток трафика уходит в интернет, скорость и качество которого сегодня позволяет меньше использовать голосовую связь.

"Операторы, и мы в частности, уходим от разной стоимости минут внутри нашей сети и на другие сети. Сейчас в самых популярных тарифах "Vodafone Украина" устанавливается стоимость определенного объема минут на все сети (в том числе и внутри сети). Такая тарифная политика, по сути, исключает и пресловутый "клубный эффект", и подтверждает несостоятельность попыток связать ставку интерконнекта и снижение тарифов для пользователей", - подчеркивают в пресс-службе оператора.

Как сообщалось, lifecell считает постепенное снижение ставок интерконнекта до 2022 года недостаточно действенным.

НКРСИ намерена снизить ставку интерконнекта с 0,12 грн до 0,08 грн, или на 33,33%, при этом установив переходной период с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно, на который расчетная такса будет установлена в размере 0,10 грн за минуту (снижение на 16,7%).

Теги: #нкрси #vodafone
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