Телеком

16:22 01.04.2019

lifecell за 3 мес. подключил к 4G более 1 тыс. населенных пунктов в 18 областях

2 мин читать
lifecell за 3 мес. подключил к 4G более 1 тыс. населенных пунктов в 18 областях

Мобильный оператор компания lifecell в январе-марте 2019 года подключила к 4G-связи (LTE) 1,061 тыс. населенных пунктах в 18 областях, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

Больше всего населенных пунктов в первом квартале получили 4G-связь во Львовской (191 подключенный н.п.), Черниговской (161 н.п.) и Хмельницкой (145 н.п.) областях. Также среди областей-лидеров по количеству подключенных к 4G населенных пунктов – Киевская, Винницкая и Черкасская области: 104, 73 и 70 н.п. соответственно.

В целом с момента запуска скоростной связи четвертого поколения в диапазоне 2600 МГц 31 марта 2018 года lifecell подключил к мобильной святи четвертого поколения почти 6 тыс. населенных пунктов Украины.

"Доступ к современной сети получили 26,2 млн украинцев (62%). Годовое потребление трафика в сети выросло в 2,3 раза, а среднее использование трафика одним абонентом - на 67,1%, при этом 24,3% интернет-трафика проходит через сеть LTE", - отмечают в компании.

Лидерами по потреблению мобильного трафика стали такие города-милионники: Киев - 3,86 ТБ, Одесса – 1,19 ТБ, Харьков – 1,17 ТБ, Львов – 0,99 ТБ и Днипро – 0,94 ТБ.

Лидерами среди городов с населением свыше 100 тыс. стали: Николаев - 0,48 ТВ, Чернигов - 0,43 ТВ, Винница - 0,43 ТВ, Черкассы - 0,3 ТБ и Житомир - 0,28 ТВ.

Объем использованного интернета в вышеуказанных городах приведен за март 2019 года.

Абоненты наиболее активно используют мобильный интернет в промежутках с 12 до 13 часов и с 20 до 21.

Как сообщалось, lifecell по итогам 2018 года получил 1,301 млрд грн чистого убытка, что в 2,58 раза больше, чем в 2017 году. Выручка оператора при этом выросла на 8,06% - до 5,269 млрд грн. Показатель EBITDA оператора вырос на 8,2% - до 2,762 млрд грн, показатель маржи EBITDA - на 25,2 п.п., до 52,4%.

Lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине.

Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.

Теги: #связь #lifecell #4g
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:14 28.03.2019
"Киевcтар" включил 4G-связь еще в 259 населенных пунктах

"Киевcтар" включил 4G-связь еще в 259 населенных пунктах

12:40 27.03.2019
"Киевcтар" включил 4G-связь еще в 259 населенных пунктах

"Киевcтар" включил 4G-связь еще в 259 населенных пунктах

17:36 20.03.2019
Попавшему под санкции "Петер-Сервис" разрешили обслуживание программных продуктов для телекомоператоров в аварийных ситуациях

Попавшему под санкции "Петер-Сервис" разрешили обслуживание программных продуктов для телекомоператоров в аварийных ситуациях

14:47 20.03.2019
Киевcтар включил связь 4G еще в 110 населенных пунктах

Киевcтар включил связь 4G еще в 110 населенных пунктах

14:43 19.03.2019
"Киевстар" в 2019 году намерен увеличить инвестиции в развитие 4G на 18-20%

"Киевстар" в 2019 году намерен увеличить инвестиции в развитие 4G на 18-20%

16:41 13.03.2019
lifecell запустил сайт, посвященный внедрению услуги по переносу абонентских номеров

lifecell запустил сайт, посвященный внедрению услуги по переносу абонентских номеров

06:33 10.03.2019
В Днепропетровской области временно не работает линия спецсвязи "101" с мобильных операторов

В Днепропетровской области временно не работает линия спецсвязи "101" с мобильных операторов

01:30 09.03.2019
Оставшиеся без электричества венесуэльцы не могут зарядить мобильники и опасаются за свою безопасность – СМИ

Оставшиеся без электричества венесуэльцы не могут зарядить мобильники и опасаются за свою безопасность – СМИ

17:32 07.03.2019
"Киевстар" расширил 4G покрытие еще на 302 н.п. в восьми областях

"Киевстар" расширил 4G покрытие еще на 302 н.п. в восьми областях

18:02 27.02.2019
"Киевстар" расширил 4G покрытие на 85 н.п. в шести областях

"Киевстар" расширил 4G покрытие на 85 н.п. в шести областях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацсовет по телевидению проверит Viasat на трансляцию российских телеканалов

Нацсовет по телерадиовещанию обратится в суд за аннулированием лицензии телеканала "НАШ" Мураева

С приближением выборов хакеры все чаще пытаются получить доступ к компьютерам госслужащих

СБУ сообщает о предупреждении хакерских атак на госорганы, задействованные в выборах

ОБСЕ проводит мониторинг 7 украинских телеканалов на соблюдение избирательного законодательства

ПОСЛЕДНЕЕ

Основатель Rozetka сомневается в возможности реализации Зеленским "нулевой декларации"

Нацсовет по телевидению проверит Viasat на трансляцию российских телеканалов

Нацсовет по телерадиовещанию обратится в суд за аннулированием лицензии телеканала "НАШ" Мураева

Кабмин создал Национальный центр оперативного управления телекомсетями

СМИ интенсивно освещают компании кандидатов в президенты Украины, но идут в фарватере определенных политических линий – мониторинг

"Киевстар" запускает платформу Cisco Jasper для управления М2М SIM-картами

Глава Google заверил Трампа в готовности работать с военными США, а не Китая

ЕС переводит с британской территории объекты навигационной системы "Галилео"

"Vodafone Украина" планирует выплатить 2 млрд грн дивидендов

Глава Госкомтелерадио Наливайко указал в е-декларации за 2018 год 606,3 тыс. грн доходов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА