lifecell за 3 мес. подключил к 4G более 1 тыс. населенных пунктов в 18 областях

Мобильный оператор компания lifecell в январе-марте 2019 года подключила к 4G-связи (LTE) 1,061 тыс. населенных пунктах в 18 областях, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

Больше всего населенных пунктов в первом квартале получили 4G-связь во Львовской (191 подключенный н.п.), Черниговской (161 н.п.) и Хмельницкой (145 н.п.) областях. Также среди областей-лидеров по количеству подключенных к 4G населенных пунктов – Киевская, Винницкая и Черкасская области: 104, 73 и 70 н.п. соответственно.

В целом с момента запуска скоростной связи четвертого поколения в диапазоне 2600 МГц 31 марта 2018 года lifecell подключил к мобильной святи четвертого поколения почти 6 тыс. населенных пунктов Украины.

"Доступ к современной сети получили 26,2 млн украинцев (62%). Годовое потребление трафика в сети выросло в 2,3 раза, а среднее использование трафика одним абонентом - на 67,1%, при этом 24,3% интернет-трафика проходит через сеть LTE", - отмечают в компании.

Лидерами по потреблению мобильного трафика стали такие города-милионники: Киев - 3,86 ТБ, Одесса – 1,19 ТБ, Харьков – 1,17 ТБ, Львов – 0,99 ТБ и Днипро – 0,94 ТБ.

Лидерами среди городов с населением свыше 100 тыс. стали: Николаев - 0,48 ТВ, Чернигов - 0,43 ТВ, Винница - 0,43 ТВ, Черкассы - 0,3 ТБ и Житомир - 0,28 ТВ.

Объем использованного интернета в вышеуказанных городах приведен за март 2019 года.

Абоненты наиболее активно используют мобильный интернет в промежутках с 12 до 13 часов и с 20 до 21.

Как сообщалось, lifecell по итогам 2018 года получил 1,301 млрд грн чистого убытка, что в 2,58 раза больше, чем в 2017 году. Выручка оператора при этом выросла на 8,06% - до 5,269 млрд грн. Показатель EBITDA оператора вырос на 8,2% - до 2,762 млрд грн, показатель маржи EBITDA - на 25,2 п.п., до 52,4%.

Lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине.

Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.