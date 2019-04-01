Телеком

15:03 01.04.2019

Основатель Rozetka сомневается в возможности реализации Зеленским "нулевой декларации"

2 мин читать
Основатель Rozetka сомневается в возможности реализации Зеленским "нулевой декларации"

 Основатель и совладелец компании крупнейшего украинского интернет-магазина Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев) Владислав Чечеткин считает кандидата в президенты Владимира Зеленского "джокером в колоде", и не берется прогнозировать изменения в бизнес-среде при победе этого кандидата на президентских выборах, однако сомневается в возможности реализации ранее заявленной "нулевой декларации" для бизнеса.

"Он "джокер". Может произойти что угодно", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, по словам основателя "Розетки", вопрос "нулевой декларации", анонсированный В.Зеленским как часть его предвыборной кампании – спорный, поскольку явно не получит поддержки в Верховной Раде.

"Если говорить о "нулевой декларации" - он ее не проведет через Раду. Это уже обсуждалось ранее при Порошенко. Но вообще без этого "нуля" двигаться дальше сложно", - заявил В.Чечеткин, добавив, что опасается верить предвыборным обещаниям.

"У меня страх, что это пустые обещания. То есть, поводов верить - нет. А обманывали нас уже много раз", - подчеркнул основатель крупнейшего интернет-магазина.

Ранее на своей странице в соцсети Facebook он прокомментировал свой выбор в первом туре президентских выборов в Украине.

"Мой бизнес растет, я не встречал вымогательства на дорогах с 2015 года, у меня не блокировали бизнес, а самое большое нарушение со стороны контролирующих органов были три проверки подряд - нарушения не нашли, на этом и закончилось. Я, конечно, против войны, но за единую и свободную Украину и не знаю как, кроме военной силы, мы можем этого добиться. Знаю, что многое из несделанного - давно можно было сделать. Боюсь, что второй срок Порошенко может перерасти в диктатуру. Но буду голосовать за сделанное", - написал В.Чечеткин 30 марта.

Он также отметил, что переизбрание парламета также может улучшить ситуацию в стране.

Как сообщалось, Владимир Зеленский набирает 30,41%, Петр Порошенко 16,12%, Юлия Тимошенко 13,20% по итогам обработки трех четвертей протоколов ЦИК.

Теги: #зеленский #чечеткин #выборы #розетка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:26 01.04.2019
В первом туре выборов президента зафиксировано 6 случаев нарушения прав журналистов – ИМИ

В первом туре выборов президента зафиксировано 6 случаев нарушения прав журналистов – ИМИ

17:22 01.04.2019
Системных нарушений на выборах президента Украины не было, уровень безопасности был высоким – правоохранители

Системных нарушений на выборах президента Украины не было, уровень безопасности был высоким – правоохранители

17:20 01.04.2019
Нарушения на выборах президента Украины были незначительными и несистемными, они не повлияли на результаты – миссия МРИ

Нарушения на выборах президента Украины были незначительными и несистемными, они не повлияли на результаты – миссия МРИ

17:11 01.04.2019
Отсутствие наблюдателей из РФ не повлияло на легитимность процесса наблюдения за выборами в Украине – Канерва

Отсутствие наблюдателей из РФ не повлияло на легитимность процесса наблюдения за выборами в Украине – Канерва

17:10 01.04.2019
Штаб Бойко заявляет о зафиксированных серьёзных нарушениях на выборах 31 марта

Штаб Бойко заявляет о зафиксированных серьёзных нарушениях на выборах 31 марта

17:07 01.04.2019
Смена власти в Украине может оживить рынок недвижимости при отсутствии колебаний курса гривни – застройщики

Смена власти в Украине может оживить рынок недвижимости при отсутствии колебаний курса гривни – застройщики

16:45 01.04.2019
Выборы в Украине прошли согласно ее Конституции, а ЦИК работала прозрачно и надлежащим образом – наблюдатели от ОБСЕ

Выборы в Украине прошли согласно ее Конституции, а ЦИК работала прозрачно и надлежащим образом – наблюдатели от ОБСЕ

16:38 01.04.2019
Зеленский набирает 30,34%, Порошенко 16,02%, Тимошенко 13,28% - итоги обработки 85,07% протоколов ЦИК

Зеленский набирает 30,34%, Порошенко 16,02%, Тимошенко 13,28% - итоги обработки 85,07% протоколов ЦИК

16:20 01.04.2019
Приход молодой команды к власти может ускорить рыночные процессы – "Молочный альянс"

Приход молодой команды к власти может ускорить рыночные процессы – "Молочный альянс"

15:56 01.04.2019
Несмотря на негативное влияние, в том числе со стороны РФ, выборы в Украине состоялись - представитель наблюдателей от Европарламента

Несмотря на негативное влияние, в том числе со стороны РФ, выборы в Украине состоялись - представитель наблюдателей от Европарламента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацсовет по телевидению проверит Viasat на трансляцию российских телеканалов

Нацсовет по телерадиовещанию обратится в суд за аннулированием лицензии телеканала "НАШ" Мураева

С приближением выборов хакеры все чаще пытаются получить доступ к компьютерам госслужащих

СБУ сообщает о предупреждении хакерских атак на госорганы, задействованные в выборах

ОБСЕ проводит мониторинг 7 украинских телеканалов на соблюдение избирательного законодательства

ПОСЛЕДНЕЕ

lifecell за 3 мес. подключил к 4G более 1 тыс. населенных пунктов в 18 областях

Нацсовет по телевидению проверит Viasat на трансляцию российских телеканалов

Нацсовет по телерадиовещанию обратится в суд за аннулированием лицензии телеканала "НАШ" Мураева

Кабмин создал Национальный центр оперативного управления телекомсетями

СМИ интенсивно освещают компании кандидатов в президенты Украины, но идут в фарватере определенных политических линий – мониторинг

"Киевcтар" включил 4G-связь еще в 259 населенных пунктах

"Киевстар" запускает платформу Cisco Jasper для управления М2М SIM-картами

Глава Google заверил Трампа в готовности работать с военными США, а не Китая

ЕС переводит с британской территории объекты навигационной системы "Галилео"

"Vodafone Украина" планирует выплатить 2 млрд грн дивидендов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА