Телеком

13:08 20.03.2019

"Киевстар" в 2018г увеличил чистую прибыль на 10,3%

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"Киевстар" в 2018г увеличил чистую прибыль на 10,3%

 Ведущий украинский оператор мобильной связи "Киевстар" (Киев) в 2018 году получил 6 млрд 802,46 млн грн чистой прибыли, что на 10,3% выше показателя 2017 года, сообщается в объявлении о проведении 22 апреля годового собрания акционеров.

Согласно ему, нераспределенная прибыль компании по итогам года составила 15 млрд 778,07 млн грн по сравнению с 16 млрд 217,08 млн грн годом ранее.

"Определить, что накопленная нераспределенная прибыль общества по состоянию на конец 2018 является нераспределенной прибылью, подлежащей дальнейшему распределению в виде дивидендов (годовых или промежуточных) или любому другому использованию по решению общего собрания акционеров общества", – говорится в проекте решения собрания.

В соответствии с объявлением, на конец 2018 года "Киевстар" имел 5,2 млрд грн свободных денежных средств.

Его долгосрочные обязательства за год возросли незначительно – до 0,34 млрд грн, тогда как текущие - на 80,3%, до 7,78 млрд грн, а суммарная дебиторская задолженность снизилась на 23,8% – до 1,03 млрд грн.

Компания за 2018 год нарастила основные средства на 13,5% – до 8,11 млрд грн, ее суммарные активы увеличились на 14,1% – до 24,81 млрд грн.

Как сообщалось со ссылкой на отчет материнской компании VEON, чистый доход "Киевстара" по итогам 2018 года составил 18,719 млрд грн, что на 13,2% больше, чем за 2017 год. Показатель EBITDA вырос на 14,2% – до 10,529 млрд грн, при этом маржа EBITDA увеличилась на 0,5 процентных пункта – до 56,2%.

"Киевстар" - украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Согласно отчету нидерландской VEON Ltd., она контролирует все 100% акций "Киевстара".

Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #киевстар #прибыль
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