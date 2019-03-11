Американская Jabil откроет второй завод по сборке электроники в Закарпатье

Американская компания Jabil Circuit строит второй завод по сборке электроники в селе Розовка (Закарпатская обл.).

Как отмечается в сопроводительных материалах компании, с расширением производства в Ужгороде производственные мощности украинского подразделения компании увеличатся вдвое.

Новый завод будет заниматься сборкой мобильных телефонов, медиаплееров и компьютерной техники для экспорта в ЕС.

Компания Jabil Circuit входит в тройку мировых лидеров среди компаний по контактной сборке. Ужгородский завод компании производит электронику для брендов Nespresso, Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT и TeleTec.

Jabil является разработчиком продуктовых решений, предоставляет полный промышленный дизайн, обеспечивает производство, осуществляет поставки и управление продуктами. Имея более 100 заводов в 26 странах, Jabil сотрудничает с более 300 компаниями.