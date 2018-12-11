Телеком

10:03 11.12.2018

Поставки мобильных телефонов в Китае в ноябре упали на 18,2%

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Поставки мобильных телефонов в Китае в ноябре упали на 18,2%

Поставки мобильных телефонов в Китае в ноябре упали на 18,2% относительно того же месяца прошлого года и составили 35,37 млн единиц, сообщила Китайская академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) при министерстве промышленности и информатизации.

В том числе реализация телефонов, поддерживающих стандарт связи 4G, уменьшилась на 16,9% - до 33,58 млн единиц.

Доля китайских брендов в ноябре составила 86,4% от общего объема продаж. Поставки телефонов китайских компаний снизились на 17,9% в годовом выражении - до 30,5 млн единиц.

При этом в продажу было выпущено примерно вдвое меньше новых моделей, чем в ноябре прошлого года.

Поставки в январе-ноябре составили 379 млн телефонов, что на 15,6% ниже показателя за аналогичный период 2017 года, сообщает агентство "Синьхуа".

Теги: #телефоны #китай
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