Руководитель ICTV Богуцкий стал президентом медиагруппы StarLightMedia

Президентом медиагруппы StarLightMedia (SLM), крупнейшей на украинском рынке по доле телепросмотра, назначен Александр Богуцкий, который совместит этот пост с должностью руководителя телеканала ICTV.

Как говорится в сообщении медиагруппы в среду, В.Бородянский, занимавший должность директора SLM и телеканала СТБ, завершает свою деятельность в холдинге c 15 декабря 2018 года.

"Мы благодарны В.Бородянскому за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей деятельности", - приводится в релизе комментарий главы наблюдательного совета StarLightMedia Елены Пинчук.

Управляющим директором СТБ назначена Людмила Семчук, работающая в SLM с 2004 года.

Согласно релизу, исполнительный директор EastOne Михаил Царев будет исполнять обязанности директора SLM.

В конце ноября этого года медиагруппа сообщила о смене организационной структуры на дивизиональную с объединением в дивизионы: "Вещание", "Производство", "Новости" с целью большего партнерства между компаниями группы, а также объединением других подразделений в центры экспертиз.

Согласно данным на сайте медиагруппы, в 2018 году ее доля телепросмотра на украинском рынке превышает 28%, что более чем на треть больше, чем у ближайшего конкурента. Группа создает в год свыше 150 проектов, включая сериалы и крупные ТВ-форматы.

Медиагруппа SLM находится под управлением созданной украинским бизнесменом Виктором Пинчуком международной инвестиционно-консалтинговой компании EastOne LLC. В группу входят, в частности, телеканалы СТБ, ICTV, "Новый канал", М1, М2, QTV.