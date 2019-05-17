Политика

13:22 17.05.2019

Кучма назвал Юрия Богуцкого лучшим министром культуры Украины

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Кучма назвал Юрия Богуцкого лучшим министром культуры Украины

Второй президент Украины Леонид Кучма отметил профессиональные заслуги и личные качества бывшего министра культуры Юрия Богуцкого, церемония прощания с которым состоялась в пятницу.

"Прежде всего это великий человек с точки зрения его как гражданина Украины, как министра культуры особенно… Я могу сегодня сказать, что Юрий Петрович был лучшим министром культуры", - сказал Кучма в интервью журналистам на церемонии прощания с Богуцким.

По его словам, Богуцкий занимался "всеми проблемами, которые переживала культура".

"Можно вспомнить отчеты самодеятельности областей здесь, в Киеве, в дворце "Украина", которые мы проводили – это же праздник был для самих областей, для города Киева и вообще для роста культуры", - делится воспоминаниями Кучма.

Юрий Богуцкий родился в сентябре 1952 года в Херсонской области. Академик Национальной академии искусств Украины, заслуженный деятель искусств Украины, кандидат философских наук. Возглавлял министерство культуры Украины (июнь 2001 - февраль 2005, ноябрь 2006 - декабрь 2007), был заместителем министра культуры.

С сентября 2014 года - советник президента Петра Порошенко.

Теги: #минкультуры #украина #богуцкий #кучма
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