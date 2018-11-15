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13:13 15.11.2018

Кэшбэк-сервис Letyshops работает в штатном режиме, у компании изъяли 3 единицы техники и документы

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Кэшбэк-сервис Letyshops работает в штатном режиме, у компании изъяли 3 единицы техники и документы

IT-компания Letyshops (Винница) работает в штатном режиме, информации об инкриминируемым уголовным правонарушениям руководство компании не получило, отмечается в официальном комментарии гендиректора компании Игоря Гнатовского на официальной странице офиса винницкой IТ-ассоциации в Facebook.

"Из полученного постановления Печерского районного суда о проведении обыска никакой информации по уголовным правонарушениям, которые нам инкриминируются, установить невозможно - указанный набор статей никакого отношения к ИТ-отрасли и бизнесу не имеет", - заявил он.

И.Гнатовский отметил, что в результате семичасового обыска в офисе компании в Виннице, с участием следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины и группы оперативных сотрудников СБУ, было изъято три папки с документами, два ноутбука и один телефон.

"Все изъятые материалы могли бы быть получены следственным органом и на основании обычного письменного запроса, мы полностью открыты и ничего не скрываем, поскольку работаем исключительно в правовом поле", - подчеркнул руководитель Letyshops .

Он также отметил, что компания работает в штатном режиме, никому из должностных лиц Letyshops  не было предъявлено никаких обвинений.

" Мы считаем, что действия работников ГПУ и СБУ были не обоснованы и надеемся получить надлежащую правовую оценку данной ситуации", - подчеркнул И.Гнатовский

Ранее, в четверг, ГПУ распространила информацию о проводимом расследовании по фактам легализации доходов, полученных преступным путем с использованием запрещенных в Украине электронных платежных систем, в рамках которого прошли обыски в Винницкой области и в Киеве.

"Главным следственным управлением ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам создания преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, злоупотребления служебным положением должностными лицами органов Государственной фискальной службы Украины, легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах с использованием запрещенных в Украине электронных платежных систем и других финансовых механизмов", - отмечается в сообщении ГПУ.

Как сообщалось, 14 октября СБУ провела обыски в Letyshops, а также в квартире директора и собственника компании.

LetyShops - кэшбек-сервис, работает на территории стран СНГ. Количество клиентов, по данным компании, составляет около 6 млн.

В 2017 году IТ-компания была признана лучшим работодателем Виннице по версии IТ-портала DOU.

Теги: #it #гпу #letyshops #обыски
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