Uber и дубайская Careem ведут переговоры об объединении ближневосточных операций

Uber Technologies Inc. и ее дубайский конкурент Careem Networks FZ ведут предварительные переговоры об объединении их ближневосточных операций, сообщает агентство со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, две компании обсуждали ряд потенциальных схем взаимодействия, однако пока не пришли к четкому соглашению.

Uber хотела бы получить более половины объединенной компании или даже полностью выкупить Careem, отмечают источники.

Одна из обсуждаемых схем - объединение ближневосточных операций Uber и Careem под руководством нынешнего менеджмента последней и сохранение локальных брендов обеих компаний.

Другая схема предполагает, что Uber покупает Careem, отмечают источники.

Careem в настоящее время ведет переговоры о привлечении средств инвесторов в размере $500 млн. В рамках этого раунда финансирования сервис такси может быть оценен в $1,5 млрд.

По данным источников, Careem в январе этого года провела предварительные переговоры с банками относительно будущего IPO.

Careem работает более чем в 70 городах, по крайней мере, в 10 странах, включая государства Северной Африки и Пакистан. Является лидером на большинстве своих рынков. Ее крупнейшим рынком является Саудовская Аравия, где компания планирует привлекать женщин-водителей после снятия властями страны запрета на вождение автомобиля женщинами.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги примерно в 630 городах более чем в 70 странах. На территории СНГ Uber также присутствует в России (16 городов), Беларуси (Минск), Азербайджане (Баку), Казахстане (Астана) и Украине (Киев).

Госинвестфонд Саудовской Аравии является крупным инвестором Uber. В 2016 году он приобрел долю в компании на сумму $3,5 млрд. В то же время инвесторами Careem являются саудовские Kingdom Holding Co. и Saudi Telecom Co. через ее венчурный фонд STV.