Число вирусов-майнеров подскочило в 7 раз за I квартал - McAfee

В январе-марте 2018 года было зафиксировано 2,9 млн разновидностей вирусов, заражающих компьютер и скрытно использующих его мощности для майнинга криптовалют, говорится в исследовании компании McAfee.

В предыдущем квартале число таких вирусов составляло всего 400 тыс., то есть за три месяца показатель подскочил в 7,3 раза.

Жертвами вирусов-майнеров становятся не только обычные пользователи, но и целые компании, включая производителя электромобилей Tesla и страховщика Aviva. Они не несут прямых материальных потерь, однако работа их информационных систем может значительно замедлиться из-за нехватки мощностей, занятых вирусом.

"По мере роста стоимости криптовалют киберпреступники все чаще занимаются разработкой вирусов-майнеров и кражей криптовалюты", - отмечает главный технологический директор McAfee Стив Гробмен.