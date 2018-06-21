Телеком

17:22 21.06.2018

Инвесткомпания Siris намерена купить компанию в сфере интернет-услуг Web.com за $2 млрд

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Дочерняя компания инвестиционной фирмы Siris Capital Group LLC сделала предложение о приобретении компании Web.com, работающей в сфере интернет-услуг и онлайн-маркетинга, за $2 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Web.com, Siris готова заплатить $25 за акцию компании, что на 30% превышает ее средние котировки за последние 90 сессий.

Web.com проведет собрание акционеров, на котором состоится голосование по поводу сделки. Если решение будет положительным, закрытие сделки ожидается в четвертом квартале текущего года.

Акции Web.com в начале торгов в четверг подскочили в цене на 8,3%, до $25,13 за бумагу. С начала года капитализация фирмы выросла на 15%, до $1,15 млрд.

Теги: #покупка #интернет #web #инвесткомпания
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