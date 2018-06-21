Altice продает вышки сотовой связи во Франции и Португалии за 2,5 млрд евро

Телекоммуникационная группа Altice Europe NV договорилась о продаже части активов во Франции и Португалии.

Как сообщается в пресс-релизе группы, американский фонд прямых инвестиций получит 49,99%-ную долю в бизнесе, который владеет почти 10,2 тыс. вышек сотовой связи во Франции, в настоящее время управляемых SFR.

Также Altice продаст консорциуму, включающему Morgan Stanley Infrastructure Partners и Horizon Equity Partners, 75% аналогичного бизнеса в Португалии, который владеет свыше 2,96 тыс. вышек и управляется Altice Portugal.

Сделка во Франции должна получить необходимые разрешения со стороны регулятора, ее планируется закрыть в четвертом квартале текущего года. Продажа активов в Португалии, как ожидается, будет завершена в третьем квартале.

"Мы создадим европейского лидера в сфере вышек связи, включая номер 1 во Франции", - заявил основатель компании французский миллиардер Патрик Драи, слова которого приводятся в сообщении.

Такие шаги станут разворотом для Altice, которая в период с 2014 года по 2016 год провела целый ряд покупок, включая приобретение американской Cablevision Systems Corp. за $17,7 млрд и французской SFR за 17 млрд евро. Однако с конца прошлого года инвесторы оказывают давление на группу, требуя сокращения долга, в результате чего Altice выставила на продажу ряд непрофильных активов, отмечает MarketWatch.

На конец первого квартала объем задолженности Altice составлял около 32,2 млрд евро.

Котировки акций Altice Europe на торгах в Амстердаме в среду выросли на 4,3%. Капитализация компании составляет около 4,65 млрд евро.