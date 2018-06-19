Правительство и парламент должны немедленно решить вопрос о дофинансировании НОТУ

Министерство информационной политики Украины считает недопустимой ситуацию с отключением Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) аналогового вещания телеканала "UA: Первый" за долги и считает необходимым со стороны Кабинета министров и Верховной Рады срочно решить вопрос о дофинансировании Национального общественного телевидения Украины (НОТУ), сообщило министерство.

"Ситуация с отключением из-за долгов телеканала "UA:Первый" недопустима. Поэтому Кабинет министров Украины с Верховной Радой Украины должны решить вопрос о финансировании Национального общественного телевидения Украины немедленно. Свои предложения по погашению долга НОТУ перед КРРТ Министерство информационной политики Украины предоставит на рассмотрение правительства в ближайшие дни", - цитируется в сообщении Мининформполитики профильный министр Юрий Стець.

Как сообщалось, телеканал "UA:Первый" с 18 июня приостановил аналоговое вещание в городах Белополье, Винница, Днепр, Изюм, Киев, Ковель, Одесса, Тернополь и Чернигов из-за нехватки средств на оплату услуг трансляции Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ), сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).