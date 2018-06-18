"Киевстар" сменил члена набсовета

АО "Киевстар" уволило Михаила Герчука с должности члена наблюдательного совета, назначив вместо него Жаклин Терезe Симмондс.

Об этом оператор сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

М.Герчук являлся членом набсовета с августа 2016 года и был отозван акционерами, по предоставлению которых он назначался на должность.

Ж.Т.Симмондс назначена на три года с даты принятия решения набсоветом компании (14 июня 2018 года)

С октября 2010 года по май 2015 она занимала должность директора группы по управлению персоналом TUI Travel plc (Великобритания); с декабря 2015 по декабрь 2017 – должность директора группы по управлению персоналом, EasyJet plc (Великобритания); с января 2018 по настоящее время занимает должность независимого неисполнительного директора Ferguson plc (Великобритания) а также должность главного управляющего по управлению персоналом группы VEON Ltd. (Нидерланды).

Ж.Т.Симмондс как член Наблюдательного сонета эмитента является представителем VEON.

Как сообщалось, "Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с 2016 годом - до 16,54 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,221 млрд грн.

Согласно последним данным компаний, абонентская база "Киевстара" составляет около 26,5 млн, "Vodafone-Украина" – около 20,8 млн, lifecell – 11,1 млн, из них активных - 8 млн.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).