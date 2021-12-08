Спорт

09:47 08.12.2021

Месси обошел Пеле по числу голов в карьере

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Месси обошел Пеле по числу голов в карьере

Аргентинский футболист Лионель Месси превзошел бразильца Пеле по числу голов, проведенных за карьеру в официальных матчах, утверждают статистические ресурсы.

В матче Лиги чемпионов во вторник против бельгийского "Брюгге" форвард французского "Пари Сен-Жермен" Месси забил два гола (ПСЖ победил - 4:1), которые стали 757-м и 758-м в его карьере. В свою очередь, голевые показатели Пеле равны 757. Такие данные приводит ESPN совместно с Международной федерацией футбольной истории и статистики.

Между тем, ранее данные по числу голов Пеле разнились. Так, бразильский "Сантос", цвета которого король футбола защищал на клубном уровне, утверждал, что Пеле только за команду, без учета сборной страны, забил 1091 мяч. Однако сотни голов официально не были утверждены, поскольку часть игр носила контрольный статус.

Лучшим бомбардиром в истории футбола считают австрийско-чешского форварда Йозефа Бицана, на счету которого 805 голов. На втором месте - португальский нападающий Криштиану Роналду (в начале декабря нынешнего года насчитывался 801 гол).

Теги: #месси #голы
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