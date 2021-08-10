Месси переходит в ПСЖ, контракт будет подписан на два года - СМИ

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и аргентинский нападающий Лионель Месси договорились об условиях контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что контракт будет подписан по схеме "2+1", то есть срок его действия составит два года с возможностью продления еще на год. По сведениям отдельных источников, Месси будет зарабатывать в год 35 млн евро без учетов бонусов.

Сообщается, также, что Месси вылетел в Париж, где сначала пройдет медобследование, после чего подпишет контракт. Приуроченная этому событию пресс-конференция запланирована на среду.

Между тем, ранее сообщалось, что "Барселона", в которой с 2004 года выступал 34-летний Месси, возобновила попытки договориться с форвардом о новом контракте.