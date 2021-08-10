Спорт

14:45 10.08.2021

Месси переходит в ПСЖ, контракт будет подписан на два года - СМИ

1 мин читать
Месси переходит в ПСЖ, контракт будет подписан на два года - СМИ

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и аргентинский нападающий Лионель Месси договорились об условиях контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что контракт будет подписан по схеме "2+1", то есть срок его действия составит два года с возможностью продления еще на год. По сведениям отдельных источников, Месси будет зарабатывать в год 35 млн евро без учетов бонусов.

Сообщается, также, что Месси вылетел в Париж, где сначала пройдет медобследование, после чего подпишет контракт. Приуроченная этому событию пресс-конференция запланирована на среду.

Между тем, ранее сообщалось, что "Барселона", в которой с 2004 года выступал 34-летний Месси, возобновила попытки договориться с форвардом о новом контракте.

Теги: #месси #футбол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:21 07.08.2021
Сборная Бразилии по футболу второй раз подряд выиграла Олимпийские игры

Сборная Бразилии по футболу второй раз подряд выиграла Олимпийские игры

11:58 07.08.2021
Ребров возглавит сборную Украины по футболу

Ребров возглавит сборную Украины по футболу

02:32 07.08.2021
После футбола в субботу могут ограничить вход на три станции метро в Киеве

После футбола в субботу могут ограничить вход на три станции метро в Киеве

14:46 06.08.2021
В Киеве за вакцинацию в ТРЦ Blockbuster Mall можно получить билеты на матчи с ФК "Шахтер"

В Киеве за вакцинацию в ТРЦ Blockbuster Mall можно получить билеты на матчи с ФК "Шахтер"

21:37 05.08.2021
Месси уходит из "Барселоны"

Месси уходит из "Барселоны"

11:22 05.08.2021
Шахтер примет "неудобного" для себя соперника из Александрии

Шахтер примет "неудобного" для себя соперника из Александрии

14:56 04.08.2021
Сайт футбол юа – футбол Украины, мировой футбол, еврокубки, турниры сборных, национальные чемпионаты

Сайт футбол юа – футбол Украины, мировой футбол, еврокубки, турниры сборных, национальные чемпионаты

11:15 04.08.2021
Тренировочную базу для сборных Украины по футболу планируют построить в Киевской области – ОГА

Тренировочную базу для сборных Украины по футболу планируют построить в Киевской области – ОГА

16:51 01.08.2021
Андрей Шевченко сообщил о завершении контракта со сборной Украины

Андрей Шевченко сообщил о завершении контракта со сборной Украины

08:36 24.07.2021
В Киеве в субботу возможно ограничение входа на ряд станций метро в связи с проведением футбольного матча

В Киеве в субботу возможно ограничение входа на ряд станций метро в связи с проведением футбольного матча

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Олимпийские игры в Токио завершились

Украина заняла 44 место в медальном зачете Олимпиады в Токио и стала 16-ой страной в рейтинге по общему количеству завоеванных медалей

Елена Старикова завоевала "серебро" в индивидуальном спринте в Токио

Сборная Бразилии по футболу второй раз подряд выиграла Олимпийские игры

Ярослава Магучих завоевала "бронзу" в прыжках в высоту в Токио

ПОСЛЕДНЕЕ

Спортсмены вытащили результат Украины на Олимпийских Играх, который едва не завалили чиновники - "УДАР Виталия Кличко"

Parimatch “подписали” Челси

Три олимпийских призера получат квартиры во Львове от местных властей – мэр

Беленюк считает, что можно было бы сократить количество чиновников в делегации Украины на Олимпиаде в пользу тренеров

Олимпийские игры в Токио завершились

Украина заняла 44 место в медальном зачете Олимпиады в Токио и стала 16-ой страной в рейтинге по общему количеству завоеванных медалей

Елена Старикова завоевала "серебро" в индивидуальном спринте в Токио

Зеленский поздравил боксера Хижняка и синхронисток с завоеванием медалей на Олимпиаде

Ярослава Магучих завоевала "бронзу" в прыжках в высоту в Токио

Оксане Ливач не покорилась "бронза" в вольной борьбе на Олимпийских играх

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА