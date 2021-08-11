Месси подписал контракт с ПСЖ

Аргентинский футболист Лионель Месси подписал контракт с "Пари Сен-Жермен", сообщает пресс-служба французского клуба.

Срок действия соглашения составит два года с возможностью продления контракта еще на год.

Таким образом Месси официально стал игроком ПСЖ.

5 августа сообщалось, что Месси покидает "Барселону" в связи с тем, что новый контракт - на устраивающих обе стороны условиях - невозможно подписать "из-за преград финансового и структурного характера", под которыми подразумеваются правила, действующие для клубов в испанском футбольном чемпионате.

Месси - 10-кратный чемпион Испании, семикратный обладатель Кубка Испании, восьмикратный - Суперкубка Испании; четыре раза он выиграл Лигу чемпионов, по три раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Он - шестикратный обладатель "Золотого" мяча".

В составе сборной Аргентины Месси в 2021 году выиграл Кубок Америки - первый его титул на уровне национальных команд (есть еще золото Олимпиады-2008, однако олимпийские турниры, в котором задействованы в основном игроки не старше 23 лет, к элитным не относят).