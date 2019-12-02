Спорт

23:05 02.12.2019

Лионель Месси в шестой раз получил "Золотой мяч"

1 мин читать
Лионель Месси в шестой раз получил "Золотой мяч"

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в очередной раз признан лучшим игроком года по версии журнала France Football.

На церемонии вручения наград в Париже он получил "Золотой мяч" - в шестой раз в карьере.

Теперь Месси является самым титулованным обладателем награды. Пять раз "Золотой мяч" доставался португальскому нападающему Криштиану Роналду, который в настоящее время защищает цвета туринского "Ювентуса".

Предыдущим обладателем "Золотого мяча" был полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.

France Football учредил награду в 1956 году, первым обладателем "Золотого мяча" стал англичанин Стэнли Мэтьюз из английской команды "Блэкпул".

С 2010 по 2015 годы France Football определял обладателя "Золотого мяча" совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), которая до этого отдельно выявляла лауреата в номинации "Игрок года ФИФА". С 2016 года ФИФА вновь стала вручать отдельную награду.

Теги: #золотой_мяч #месси #футбол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:25 02.12.2019
МК "Запорожсталь" реконструировал два футбольных поля

МК "Запорожсталь" реконструировал два футбольных поля

00:41 01.12.2019
Сборная Украина сыграет в марте с чемпионами мира Францией и Польшей

Сборная Украина сыграет в марте с чемпионами мира Францией и Польшей

20:53 30.11.2019
Украина сыграет на Евро-2020 с Нидерландами, Австрией и победителем одного из плей-офф Лиги наций

Украина сыграет на Евро-2020 с Нидерландами, Австрией и победителем одного из плей-офф Лиги наций

00:22 29.11.2019
"Динамо" проиграло "Мальме" на выезде 3:4 и усложнило себе задачу выхода в плей-офф Лиги Европы

"Динамо" проиграло "Мальме" на выезде 3:4 и усложнило себе задачу выхода в плей-офф Лиги Европы

12:03 27.11.2019
Фонд Silver Lake покупает долю во владельце футбольного клуба "Манчестер Сити" за $500 млн

Фонд Silver Lake покупает долю во владельце футбольного клуба "Манчестер Сити" за $500 млн

01:01 27.11.2019
"Шахтер" увез ничью из Манчестера и вышел на чистое второе место в группе Лиги чемпионов перед последним туром

"Шахтер" увез ничью из Манчестера и вышел на чистое второе место в группе Лиги чемпионов перед последним туром

17:02 21.11.2019
После проигрыша Италии со счетом 1:9 подал в отставку глава Федерации футбола Армении

После проигрыша Италии со счетом 1:9 подал в отставку глава Федерации футбола Армении

14:01 21.11.2019
"Динамо" проведет матч без зрителей и заплатит 0,5 млн грн штрафа за инцидент с капитаном "Шахтера" Тайсоном, а бразилец пропустит матч за неприличный жест

"Динамо" проведет матч без зрителей и заплатит 0,5 млн грн штрафа за инцидент с капитаном "Шахтера" Тайсоном, а бразилец пропустит матч за неприличный жест

18:23 17.11.2019
Сборная Украины вырвала ничью у Сербии и получила статус сеянной при жеребьевке Евро-2020

Сборная Украины вырвала ничью у Сербии и получила статус сеянной при жеребьевке Евро-2020

15:25 15.11.2019
Верховная Рада создала ВСК относительно возможных злоупотреблений президента Украинской ассоциации футбола Павелко

Верховная Рада создала ВСК относительно возможных злоупотреблений президента Украинской ассоциации футбола Павелко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина сыграет на Евро-2020 с Нидерландами, Австрией и победителем одного из плей-офф Лиги наций

"Динамо" проиграло "Мальме" на выезде 3:4 и усложнило себе задачу выхода в плей-офф Лиги Европы

ВСК относительно возможных злоупотреблений президента УАФ Павелко представит итоги работы 15 апреля 2020 года

"Шахтер" увез ничью из Манчестера и вышел на чистое второе место в группе Лиги чемпионов перед последним туром

Комитет по соответствию WADA считает необходимым отстранить РФ на четыре года от международных соревнований

ПОСЛЕДНЕЕ

ФК "Шахтер" стал официальным партнером Viber в Украине

ВСК относительно возможных злоупотреблений президента УАФ Павелко представит итоги работы 15 апреля 2020 года

Комитет по соответствию WADA считает необходимым отстранить РФ на четыре года от международных соревнований

World Athletics приостановила процесс восстановления членства атлетов из РФ

УАФ просит правоохранительные органы расследовать возможную причастность руководства ФФУ при Г.Суркисе к завладению средств УЕФА

Беленюк провёл "круглый стол" о перспективах развития спорта в системе образования

Международная ассоциация футболистов разочарована решение УАФ дисквалифицировать Тайсона на один матч за его реакцию на проявления расизма

"Динамо" обжалует наказание из-за инцидента с капитаном "Шахтера" Тайсоном - заявление

Проекта фонда ФК "Шахтер" "Давай, играй!" признан лучшим социальным проектом Европы 2019 года

Сборная Украины на последних секундах обыграла Эстонию в товарищеском матче

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА