Спорт

21:02 25.08.2020

Месси решил сменить "Барселону" на другой клуб - СМИ

1 мин читать
Месси решил сменить "Барселону" на другой клуб - СМИ

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси решил покинуть испанскую "Барселону", сообщает TyC Sports.

Отмечается, что Месси воспользуется пунктом в контракте, который позволяет ему расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Решение он озвучил руководству клуба.

Позицию аргентинца связывают со спортивным кризисом "Барселоны" в сезоне, который для нее увенчался поражением со счетом 2:8 от немецкой "Баварии" в плей-офф Лиги чемпионов.

СМИ сообщают, что на 33-летнего Месси претендуют английский "Манчестер Сити", итальянский "Интер", клубы MLS (футбольной лиги США).

Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года. Он забил 634 мяча в 731 игре (в среднем 0,86) и выиграл 34 турнира (24 национальных и 10 международных). Он - шестикратный обладатель "Золотого мяча".

Теги: #месси
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:05 02.12.2019
Лионель Месси в шестой раз получил "Золотой мяч"

Лионель Месси в шестой раз получил "Золотой мяч"

01:22 24.09.2019
Месси стал футболистом года по версии FIFA

Месси стал футболистом года по версии FIFA

00:16 02.05.2019
"Барселона" уверенно обыграла "Ливерпуль" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

"Барселона" уверенно обыграла "Ливерпуль" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

15:49 26.04.2018
Месси выиграл судебный спор за товарный знак у компании Massi

Месси выиграл судебный спор за товарный знак у компании Massi

14:09 26.04.2018
Суд ЕС стал на сторону футболиста Месси в споре о товарном знаке с компанией Massi

Суд ЕС стал на сторону футболиста Месси в споре о товарном знаке с компанией Massi

09:51 24.04.2018
Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира

Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом мира

13:26 25.11.2017
Месси продлил контракт с "Барселоной" с суммой отступных в 700 млн евро

Месси продлил контракт с "Барселоной" с суммой отступных в 700 млн евро

12:29 23.06.2017
Суд в Испании заменил штрафом тюремный срок Месси

Суд в Испании заменил штрафом тюремный срок Месси

16:41 24.05.2017
Верховный суд Испании оставил в силе приговор в отношении Месси, получившего 21-месячный срок за уклонение от налогов

Верховный суд Испании оставил в силе приговор в отношении Месси, получившего 21-месячный срок за уклонение от налогов

17:55 28.03.2017
ФИФА дисквалифицировала Месси на четыре отборочных матча ЧМ-2018 за оскорбление помощника рефери

ФИФА дисквалифицировала Месси на четыре отборочных матча ЧМ-2018 за оскорбление помощника рефери

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский утвердил стратегию спортивной реабилитации ветеранов

"Севилья" в четвертый раз за шесть лет выиграла Лигу Европы УЕФА

"Шахтер" и "Динамо" с Луческу начали новый чемпионат с уверенных побед

"Шахтер" хочет зарабатывать на бренде клуба внутри Украины – гендиректор

"Шахтер" намерен заключить долгосрочный контракт с "Олимпийским", от которого выиграет и НСК, и киевское "Динамо" – Палкин

ПОСЛЕДНЕЕ

"Шахтер" возвращает деньги владельцам абонементов на непосещенные матчи сезона 2019-2020 в Харькове

Около 150 футбольных фанатов задержаны в ходе беспорядков в Париже

Зеленский утвердил стратегию спортивной реабилитации ветеранов

"Севилья" в четвертый раз за шесть лет выиграла Лигу Европы УЕФА

"Шахтер" и "Динамо" с Луческу начали новый чемпионат с уверенных побед

"Шахтер" крупно проиграл "Интеру" в полуфинале Лиги Европы

"Шахтер" хочет зарабатывать на бренде клуба внутри Украины – гендиректор

"Шахтер" намерен заключить долгосрочный контракт с "Олимпийским", от которого выиграет и НСК, и киевское "Динамо" – Палкин

"Шахтер" надеется на принятие решения о создании УПЛ-ТВ для показа матчей чемпионата Украины – Палкин

"Шахтер" вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с итальянским "Интером"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА