Спорт

01:22 24.09.2019

Месси стал футболистом года по версии FIFA

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Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем титула лучшего игрока года по версии FIFA.

Церемония награждения прошла в Милане.

В прошедшем сезоне нападающий стал победителем чемпионата Испании в составе "Барселоны".

Кроме аргентинца на награду были номинированы Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") и Криштиану Роналду ("Ювентус")

Награду вручают с 2016 года, в прошлом году ее обладателем стал Лука Модрич, до этого два года подряд приз получал Криштиану Роналду.

Теги: #fifa #месси
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