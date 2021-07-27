Спорт

14:04 27.07.2021

Призерка Олимпиады Билодид опровергла информацию о завершении спортивной карьеры

1 мин читать
Призерка Олимпиады Билодид опровергла информацию о завершении спортивной карьеры

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид, завоевавшая бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио, опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она планирует завершить свою спортивную карьеру, сообщает НОК Украины в соцсети Facebook.

"Немного не так поняли наши с родителями комментарии, сейчас я планирую отдохнуть, перезагрузиться и начать подготовку к новому олимпийскому циклу. Уже пришло осознание, что у меня есть олимпийская медаль, да, она не "золотая", но она важная и очень ценная для меня и навсегда останется в моей памяти", - объяснила спортсменка.

Билодид вместе со своими родителями-тренерами Светланой Кузнецовой и Геннадием Билодидом уже вернулись в Украину. В аэропорту Борисполь их встречали вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Равиль Сафиуллин, первый заместитель Министра молодежи и спорта Сергей Симонов, представители Федерации дзюдо, ФСО, родные, друзья ты многочисленные представители масс-медиа.

 

Теги: #билодид #дзюдо
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:17 24.07.2021
Зеленский поздравил Билодид с первой медалью Украины на Олимпиаде в Токио

Зеленский поздравил Билодид с первой медалью Украины на Олимпиаде в Токио

13:09 24.07.2021
Украинская дзюдоистка Билодид завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

Украинская дзюдоистка Билодид завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

10:23 01.07.2021
Чемпионат Украины по дзюдо среди юниоров пройдет в Харькове

Чемпионат Украины по дзюдо среди юниоров пройдет в Харькове

18:56 29.12.2020
Украинка Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира за последние два года

Украинка Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира за последние два года

13:48 23.11.2020
Президиум Федерации дзюдо отменил все запланированные мероприятия до конца марта 2021 года

Президиум Федерации дзюдо отменил все запланированные мероприятия до конца марта 2021 года

12:17 16.03.2020
Женская сборная Украины по дзюдо вернулась из Греции в Украину – Кулеба

Женская сборная Украины по дзюдо вернулась из Греции в Украину – Кулеба

17:57 20.09.2018
Чемпионом мира по дзюдо стала 17-летняя украинка Билодид

Чемпионом мира по дзюдо стала 17-летняя украинка Билодид

13:15 18.04.2017
Минспорта не имеет отношения к избранию Насирова президентом Федерации дзюдо - Жданов

Минспорта не имеет отношения к избранию Насирова президентом Федерации дзюдо - Жданов

00:48 18.04.2017
Насирова избрали президентом Федерации дзюдо Украины

Насирова избрали президентом Федерации дзюдо Украины

22:42 09.09.2016
Украинская дзюдоистка взяла золото на Паралимпиаде в Рио

Украинская дзюдоистка взяла золото на Паралимпиаде в Рио

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская теннисистка Свитолина вышла в 1/4 финала на Олимпиаде в Токио

Украинская смешанная пара Костевич и Омельчук завоевала бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10-и метров

Всемирное агентство по тестированию временно отстранило украинскую триатлонистку Елистратову от соревнований

Украинских спортсменов нет среди зараженных COVID-19 на Олимпиаде в Токио – Минспорта

Фехтовальщик Рейзлин принес Украине вторую "бронзу" на Олимпиаде в Токио

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинская спортсменка Беломоина заняла 8-е место в маунтенбайка среди женщин на Олимпиаде в Токио

Украинская спортсменка Ус заняла 8-е место в гребном слаломе среди женщин на Олимпиаде в Токио

В принимающем Олимпиаду Токио зафиксировали антирекорд по заболеваемости COVID-19

Украинская теннисистка Свитолина вышла в 1/4 финала на Олимпиаде в Токио

Украинская смешанная пара Костевич и Омельчук завоевала бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10-и метров

Всемирное агентство по тестированию временно отстранило украинскую триатлонистку Елистратову от соревнований

Украинская теннисистка Свитолина вышла в 1/8 финала на Олимпиаде в Токио

Украинские спортсмены Середа и Сербин заняли 6-е место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на Олимпиаде-2020

Украинских спортсменов нет среди зараженных COVID-19 на Олимпиаде в Токио – Минспорта

Фехтовальщик Рейзлин принес Украине вторую "бронзу" на Олимпиаде в Токио

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА