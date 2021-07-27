Призерка Олимпиады Билодид опровергла информацию о завершении спортивной карьеры

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид, завоевавшая бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио, опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она планирует завершить свою спортивную карьеру, сообщает НОК Украины в соцсети Facebook.

"Немного не так поняли наши с родителями комментарии, сейчас я планирую отдохнуть, перезагрузиться и начать подготовку к новому олимпийскому циклу. Уже пришло осознание, что у меня есть олимпийская медаль, да, она не "золотая", но она важная и очень ценная для меня и навсегда останется в моей памяти", - объяснила спортсменка.

Билодид вместе со своими родителями-тренерами Светланой Кузнецовой и Геннадием Билодидом уже вернулись в Украину. В аэропорту Борисполь их встречали вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Равиль Сафиуллин, первый заместитель Министра молодежи и спорта Сергей Симонов, представители Федерации дзюдо, ФСО, родные, друзья ты многочисленные представители масс-медиа.