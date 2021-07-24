Зеленский поздравил Билодид с первой медалью Украины на Олимпиаде в Токио

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую дзюдоистку Дарью Билодид, которая принесла Украине первую медаль на XXXII Олимпийских играх в Токио.

"Поздравляю Дарью Билодид с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио! Верю, что эта награда положит хорошее начало успехам украинских олимпийцев на соревнованиях! Гордимся настойчивостью Дарьи! Твое олимпийское "золото" еще впереди!", - написал Зеленский на странице в Twitter в субботу.

Как сообщалось, в схватке за "бронзу" с Широй Ришон из Израиля Билодид одержала победу. Это первая медаль сборной Украины на Олимпийских играх-2020 и первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо.