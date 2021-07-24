Спорт

14:17 24.07.2021

Зеленский поздравил Билодид с первой медалью Украины на Олимпиаде в Токио

1 мин читать
Зеленский поздравил Билодид с первой медалью Украины на Олимпиаде в Токио

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую дзюдоистку Дарью Билодид, которая принесла Украине первую медаль на XXXII Олимпийских играх в Токио.

"Поздравляю Дарью Билодид с завоеванием бронзовой медали на Олимпийских играх в Токио! Верю, что эта награда положит хорошее начало успехам украинских олимпийцев на соревнованиях! Гордимся настойчивостью Дарьи! Твое олимпийское "золото" еще впереди!", - написал Зеленский на странице в Twitter в субботу.

Как сообщалось, в схватке за "бронзу" с Широй Ришон из Израиля Билодид одержала победу. Это первая медаль сборной Украины на Олимпийских играх-2020 и первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо.

 

Теги: #билодид #олимпиада #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:09 24.07.2021
Украинская дзюдоистка Билодид завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

Украинская дзюдоистка Билодид завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

12:17 24.07.2021
Украинец Коростылев занял четвертое место в мужской стрельбе из пневматического пистолета на Олимпиаде в Токио

Украинец Коростылев занял четвертое место в мужской стрельбе из пневматического пистолета на Олимпиаде в Токио

11:02 24.07.2021
Семнадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявлено на Олимпиаде в Токио

Семнадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявлено на Олимпиаде в Токио

22:43 23.07.2021
Зеленский представил новоназначенного главу СВР Литвиненко

Зеленский представил новоназначенного главу СВР Литвиненко

22:16 23.07.2021
Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО

Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по интеграции Украины в НАТО

22:13 23.07.2021
Зеленский ввел в действие решение СНБО о 37 видах полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для развития экономики и обороноспособности Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО о 37 видах полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для развития экономики и обороноспособности Украины

21:08 23.07.2021
Зеленский ввел в силу решение СНБО о противодействии двойному гражданству чиновников

Зеленский ввел в силу решение СНБО о противодействии двойному гражданству чиновников

20:47 23.07.2021
Зеленский ввел в действие указ СНБО о применении санкций против ООО "Вайлдберриз" и ряда организаций, связанных с т.н. "ДНР"

Зеленский ввел в действие указ СНБО о применении санкций против ООО "Вайлдберриз" и ряда организаций, связанных с т.н. "ДНР"

18:36 23.07.2021
В Токио прошла церемония открытия Олимпиады-2020

В Токио прошла церемония открытия Олимпиады-2020

17:38 23.07.2021
Император Японии объявил Игры-2020 открытыми

Император Японии объявил Игры-2020 открытыми

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская дзюдоистка Билодид завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

Император Японии объявил Игры-2020 открытыми

Зеленский обратился к украинским спортсменам в преддверии Олимпиады в Токио: подарите нам то, что дороже золота

МОК исправил карту Украины на официальном сайте – Кулеба

На сайте Олимпиады на карте мира Крым отделен от Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский обратился к украинским спортсменам в преддверии Олимпиады в Токио: подарите нам то, что дороже золота

В Токио проходят протесты с требованием отменить Олимпиаду из-за пандемии COVID-19

Глава исполкома партии "Удар": У нас самая маленькая в истории Украины сборная на Олимпиаде из-за недофинансирования массового спорта

Кремень призывает украинских олимпийцев и членов делегаций во время выступлений и пресс-конференций на Олимпиаде общаться на украинском языке

МОК исправил карту Украины на официальном сайте – Кулеба

На сайте Олимпиады на карте мира Крым отделен от Украины

Флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио понесут спортсмены Костевич и Никишин

Олимпийские игры в Токио будет транслировать телеканал UA: ПЕРШИЙ

Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года

Глава МОК призвал японцев поддержать Олимпиаду и спортсменов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА