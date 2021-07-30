Спорт

13:39 30.07.2021

Украинский дзюдоист Хаммо занял 5-е место в весовой категории свыше 100 кг на Олимпиаде в Токио

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Украинский дзюдоист Хаммо занял 5-е место в весовой категории свыше 100 кг на Олимпиаде в Токио

Украинский дзюдоист Яков Хаммо занял пятое место в весовой категории свыше 100 кг на Олимпийских играх в Токио.

"Последний украинец, который вышел на олимпийское татами Токио, стал дзюдоист Яков Хаммо, в весовой категории свыше 100 кг. Наш спортсмен удачно начал соревнования с 1/8 финала. В первой схватке он одолел румына Вледуца Симйонеску, выиграв его на 20-й секунде поединка, выполнив прием ваза-ари. Уже в четвертьфинале, в достаточно напряженной борьбе проиграл серебряному призеру Олимпийских игр в Рио-2016 японцу Хисайоши Харасави", - говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета.

В то же время, Хаммо выиграв у Бекмурода Олтибоева из Узбекистана в финале и проиграл Тамерлану Башаеву из ОКР.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

Теги: #дзюдо #олимпийские_игры
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