Украинский дзюдоист Хаммо занял 5-е место в весовой категории свыше 100 кг на Олимпиаде в Токио

Украинский дзюдоист Яков Хаммо занял пятое место в весовой категории свыше 100 кг на Олимпийских играх в Токио.

"Последний украинец, который вышел на олимпийское татами Токио, стал дзюдоист Яков Хаммо, в весовой категории свыше 100 кг. Наш спортсмен удачно начал соревнования с 1/8 финала. В первой схватке он одолел румына Вледуца Симйонеску, выиграв его на 20-й секунде поединка, выполнив прием ваза-ари. Уже в четвертьфинале, в достаточно напряженной борьбе проиграл серебряному призеру Олимпийских игр в Рио-2016 японцу Хисайоши Харасави", - говорится в сообщении пресс-службы Национального олимпийского комитета.

В то же время, Хаммо выиграв у Бекмурода Олтибоева из Узбекистана в финале и проиграл Тамерлану Башаеву из ОКР.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.