Украинская дзюдоистка Билодид завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

Украинская спортсменка Дарья Билодид в весовой категории до 48 кг принесла Украине первую олимпийскую медаль на Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, это первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо.

"Уже в первой схватке на дебютных своих Играх 20-летняя украинка заставила поволноваться всех своих болельщиков, но на последних секундах встречи сумела выиграть в Милицы Николич из Сербии. Далее победа в дополнительное время над представительницей Португалии Катариной Кошты. В полуфинале был реванш золотых столкновений двух последних чемпионатов мира - Билодид против японки Фуны Тонаки, к сожалению, на второй минуте дополнительного времени украинка уступила и потеряла шанс пройти в финал", - говорится в сообщении.

Так, уже в схватке за "бронзу" Билодид с Широй Ришон из Израиля одержала победу. Это первая медаль сборной Украины на Олимпийских играх-2020.

Олимпиада-2020 официально стартовала 23 июля, она будет идти до 8 августа.

Изначально Игры должны были пройти в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.