Спорт

23:15 12.11.2020

Сборная Украины сыграет на Евро-2020 в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией

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Сборная Украины сыграет на Евро-2020 в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией

Сборная Украины по футболу на Евро-2020, который был перенесен из-за коронавируса на лето 2021 года, сыграет в одной группе с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

      Согласно плану проведения турнира, 13 июня 2021 года украинцы должны сыграть в Амстердаме с Нидерландами, 17 июня в Бухаресте с Северной Македонией и 21 июня в Бухаресте с Австрией.

      Северная Македония пробилась на Евро-2020 12 ноября, обыграв в финале плей-офф за попадание на чемпионат команду Грузии со счетом 1:0.

Теги: #евро_2020 #футбол #раскладка
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