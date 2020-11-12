Сборная Украины сыграет на Евро-2020 в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией

Сборная Украины по футболу на Евро-2020, который был перенесен из-за коронавируса на лето 2021 года, сыграет в одной группе с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Согласно плану проведения турнира, 13 июня 2021 года украинцы должны сыграть в Амстердаме с Нидерландами, 17 июня в Бухаресте с Северной Македонией и 21 июня в Бухаресте с Австрией.

Северная Македония пробилась на Евро-2020 12 ноября, обыграв в финале плей-офф за попадание на чемпионат команду Грузии со счетом 1:0.