Первый день шестого матча международноq лиги плавания (ISL): Toronto Titans гонится за Energy Standard, а New York Breakers – за Toronto Titans

1 ноября в Дунай-Арене (Duna-Arene), Будапешт, прошел первый игровой день очередного матча ISL, в котором сошлись французская Energy Standard, канадская Toronto Titans, американская New York Breakers и итальянская Aqua Centurions.

Изначально фаворитом считались "энергетики", но отсутствие в данном матче великой Сары Шёстрем (Sarah Sjostrom), которая пропускает его из-за микротравмы, давали шансы "титанам" и "разрушителям" побороться с победителем первого сезона Лиги.

В первом заплыве 100 метров баттерфляем у женщин, Energy Standard сделал победный дубль, при этом 17-тилетняя Анастасия Шкурдай (Anastasia Shkurdai) кроме "джек-пота" в 12 очков стала обладательницей рекорда мира для юниоров.

Можно отметить крайне слабое выступление женского дуэта Aqua Centurions, которые, заняв два последних места, не уложились во "время джек-пота", а занявшая 8-е место спортсменка еще и не уложилась в "сплит-тайм" и получила штрафное очко. В целом же женская половина "центурионов" в первый день матча показала крайне низкий результат (33 очка), что в 4-5 раз ниже, нежели у лидеров. Именно этот фактор обусловил безнадежное отставание итальянской команды от тройки лидеров.

В заплыве на такую же дистанцию у мужчин уверенно победил Чад ле Кло (Chad Le Clos), также взяв "джек-пот" в 12 очков, правда, забрав очки и у своего товарища по команде, занявшего 7-е место. А вот представители "центурионов" – Себастьян Сабо (Szebasztian Szabo) и Маттео Риволта (Matteo Rivolta) за 2-е и 3-е места суммарно получили больше – 13 очков.

В целом же, мужская половина команды Aqua Centurions показала себя вполне конкурентоспособной, заняв по итогам дня 2-е место вслед за мужчинами Energy Standard. Так, на дистанции 200 метров комплексного плавания первенствовал Филипп Хейнц (Philip Heintz) с "джек-потом" в 15 очков, а "центурионы" в составе Педро Спайяри (Pedro Spajary), Марсело Черегини (Marcelo Chierighini), Себастьяна Сабо и Алессандро Миресси (Alessandro Miressi) уверенно выиграли принципиальную эстафету 4х100 метров вольным стилем, сделав "джек-пот" на 24 очка (напомним, в эстафетах очки удваиваются, т.е. к итальянской команде перешли очки двух последних мест) и вместе с вторым составом принесли своей команде 30 очков.

В третьем заплыве дня – 200 метров у женщин на спине, блестящую победу одержала Лиза Браттон (Lisa Bratton) из Totonto Titans – "джек-пот" на 24 очка; ее подруга по команде Кэйли Мэсс (Kylie Masse) была второй.

В этот момент могло показаться, что основное соперничество в матче пойдет между командами из Парижа и Торонто. В следующих заплывах на победу "энергетика" Евгений Рылов (Evgeny Rylov) в мужском плавании на спине на 200 метров с "джек-потом" в 12 очков (Климент Колесников (Kliment Kolesnikov) добавил 3 очка за 6-е место) "титаны" ответили "джек-потом" Келси Уог (Kelsey Wog) в 15 очков (Джоселин Юли (Joselin Ulyett) добавила 5 очков за 4-е место) в женском заплыве на 200 метров брассом; участницы от Energy Standard очков своей команде не принесли.

В этот момент положение команды было таковым:

Toronto Titans – 70 очков

Energy Standard – 52 очка

New York Breakers – 38 очков

Aqua Centurions – 22 очка

Однако, тут напомнили о себе "разрушители": очередную блестящую индивидуальную победу в Лиге одержал Марко Кох (Marco Koch) на дистанции 200 метров брассом у мужчин с "джек-потом" на 19 очков, а немного позже с таким же "джек-потом" выиграли свои дистанции Касия Уасик (Kasia Wasick) – 50 метров вольным стилем и Эбби Вуд (Abbie Wood) – 200 метров у женщин.

После этих успехов NY Breakers с 118 очками почти вплотную приблизилась к "титанам" (135) и "энергетикам" (134).

Energy Standard удалось догнать Toronto Titans в первую очередь за счет блестящего "джек-пота" Флорана Манаду (Florent Manaudou) на 24 очка, при том что "титаны" в этом заплыве очков не взяли.

Важной была и победа "энергетиков" над "титанами" в женской эстафете 4х100 метров (первый состав – Сиобан Хоги (Siobhan Haughey), Пернилла Блюм (Pernille Blume), Мадлена Баник (Madeline Banic) и Фемке Хеемскерк (Femke Heemskerk)).

Во второй половине игрового дня инициативой владели "энергетики". Сначала Илья Шиманович (Ilya Shimanovich) и Фелипе Лима (Felipe Lima) на дистанции 50 метров брассом принесли своей команде за 1-е и 3-е места 16 очков, в то время как "титаны" взяли лишь 3 очка за 6-е место Антона МакКи (Antona McKee).

Затем юная итальянка Бенедетта Пилато (Benedetta Pilato) победила на такой же дистанции у женщин, принеся вместе с вторым номером 15 очков команде Energy Standard, в то время как Toronto Titans вновь получили лишь 3 очка за 6-е место.

Этот заплыв стал самым удачным в первый игровой день для девушек из Aqua Centurions: Мартина Карраро (Martina Carraro) и Арианна Кастиглиони (Arianna Castiglioni) за 2-е и 3-е места принесли команде 13 очков, что составило 40% от дневного результата женской половины "центурионов".

В этот момент "энергетики" оторвались от "титанов" на 24 очка, а к последним на расстояние в 10 очков приблизились "разрушители".

На завершающем отрезке игрового дня победы в плавании на спине на 50 метров одержали "титаны": Кайли Мэсс в женском заплыве ("джек-пот" на 12 очков) и Шейн Риан (Shane Ryan) – в мужском; двумя "джек-потами" на 12 очков им ответили "энергетики" в заплывах вольным стилем на 400 метров – Сиобан Хоги у женщин и Данас Рапсис (Danas Rapsys) у мужчин.

В результате перед комбинированными эстафетами, которые, кроме удвоенных очков командам, дают победителям право выбора стиля скин-рейсов в финале второго игрового дня, отрыв Energy Standard от Toronto Titans вырос до 34 очков, а "титанов" от NY Breakers – до 24-х.

В упорной борьбе женскую "комбинацию" выиграли "титаны" в составе Кайли Мэсс, Кесли Уог, Луизы Ханссон (Louise Hansson) и Мишель Колеман (Michelle Coleman), все время немного опережая (по итогу – на 0.49 секунды) столь же мощную по составу команду "энергетиков" – Эмили Сибом (Emily Seebohm), Бенедетту Пилато, Анастасию Шкурдай и Фемке Хеемскерк (Femke Heemskerk). С учетом результатов вторых составов, Toronto Titans взяли 28 очков, Energy Standard – 22.

В мужской эстафете конкуренцию победившим "энергетикам" в составе Евгений Рылов, Илья Шиманович, Чад ле Кло и Флоран Манаду составили "центурионы" – Маттео Риволта, Николо Мартиненги (Nicolo Martinengni), Себастьян Сабо и Алессандро Миресси. "Титаны" (первый состав – Шейн Риан, Антон МакКи, Сергей Фесиков (Sergey Fesikov) и Блейк Пирони (Blake Pieroni)) были лишь третьими с большим отрывом от второго места.

Суммарно Energy Standard, кроме права выбора стиля в мужском скин-рейсе, получил за эстафету 26 очков, а Toronto Titans – 16 очков.

Положение команд после первого игрового дня:

Energy Standart – 279

Totonto Titans – 241

New York Breakers – 202

Aqua Centurions – 150.

Очевидно, что на второй день интрига сохранится вплоть до скин-рейсов, – и "энергетики", и "титаны" будут стремиться к своей первой победе в сезоне.

Материал подготовлен пресс-службой ISL,

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