Первый полуфинал Международной Лиги плавания (ISL): Energy Standard и London Roar бьют мировые рекорды и уверенно выходят в финал

На будапештской Duna – Arena началась стадия плэй-офф второго сезона Международной Лиги Плавания (ISL). В первом полуфинале 14 – 15 ноября два первых места разыгрывали две европейские команды – парижский Energy Standard и London Roar, одна американская – New York Breakers и одна японская Tokyo Frog Kings. Исходя из результатов отборочных матчей, «энергетики» выглядели явными фаворитами, а между «львами» и «лягушками» предсказывалась острая борьба.

Стартовый отрезок первого дня матча начался с трех побед Energy Standard. Однако, если победу Сары Шёстрем (Sarah Sjostrom) на дистанции 100 метров баттерфляем (без «джек-пота») поддержала Анастасия Шкурдай (Anastasiya Shkurdai), заняв 3-е место и принеся команде еще 6 очков, то в следующих заплывах вторые номера «энергетиков» оказывались в зоне «джек-пота» и, соответственно, дополнительных очков команде не приносили.

Так, Чад ле Кло (Chad le Clos) выиграл с минимальным «джек-потом» дистанцию 100 метров баттерфляем у мужчин, но второй участник от команды занял последнее место; Эмили Сибом (Emily Seebohm) уверенно первенствовала в заплыве 200 метров на спине у женщин с «джек-потом» в 15 очков, но ее одноклубница заняла 6-е место, которое при данном раскладе, дополнительных очков не принесло.

У Tokyo Frog Kings дистанцию 200 метров на спине у мужчин с минимальным «джек-потом» выиграл Ирие Риосуке (Irie Ryosuke), обойдя на 0.04 секунды Климента Колесникова (Kliment Kolesnikov) из Energy Standard; третье место Евгения Рылова (Evgeny Rylov) позволило «энергетикам» взять в этом заплыве одинаковое число очков с «лягушками» – по 13.

На дистанции 200 метров брассом у женщин одну из немногих побед одержала NY Breakers: Эмили Эскобедо (Emily Escobedo) с минимальным «джек-потом» была первой, а ее подруга по команде – третьей. Участницы от «энергетиков» в этом заплыве взяли всего 2 очка.

На такой же дистанции у мужчин Кирилл Пригода (Kirill Prigoda) из «львов» обошел на 0.11 секунды Марко Коха (Marco Koch) из «разрушителей» и взял «джек-пот» на 12 очков, Адам Пити (Adam Peaty) добавил 5 очков за 4-е место.

В этот момент лидировал London Roar, набравший 68 очков, отрыв от Energy Standard (59) и Tokyo Frog Kings (57) был незначительным; NY Breakers (38) уже выглядела аутсайдером.

Однако женская четверка «энергетиков» в составе Сиобан Хоги (Siobhan Haughey), Перниллы Блюм (Pernille Blume), Фемке Хеемскерк (Femke Heemskerk) и Сары Шёстрем совершила настоящий спортивный подвиг, установив мировой рекорд на дистанции 4х100 метров вольным стилем. Справедливости ради отметим, что Международная федерация плавания фиксирует в эстафетах только рекорды национальных команд.

При этом победа команды Energy Standard ценна тем, что всю дистанцию ее преследовала четверка London Roar – Анна Хопкин (Anna Hopkin), Мария Каменева (Maria Kameneva), Мария Уаттель (Marie Wattel) и Фрея Андерсон (Freya Anderson), отстав на финише на 0.82 секунды.

Впервые в истории Лиги команда-победительница эстафеты взяла джек-пот на 38 очков – составы команд, занявших места ниже четвертого, очков не получили (в том числе – оба состава «разрушителй»), а вот второй состав «энергетиков», заняв 4-е место, добавил еще 10 очков.

После этого заплыва Energy Standard, имея 107 очков, уверенно возглавила гонку, London Roar (80) и Tokyo Frog Kings (69) заметно отстали, а положение NY Breakers (38) стало абсолютно безнадежным.

На следующем участке матча лидеры выложили свои «козыри».

«Лягушки» усилиями Юи Охаши (Yui Ohashi) выиграли дистанцию 200 метров комплексного плавания у женщин с «джек-потом» в 12 очков, получив еще 4 очка за 5-е место.

У «львов» на двух дистанциях 1-е и 3-е места взяли мужчины: на 200 метров комплексного плавания – Дункан Скотт (Dunkan Scott) с «джек-потом» на 12 очков и Андреас Вазаиос (Andreas Vazaios), на дистанции 50 метров брассом – Адам Пити (с минимальным «джек-потом», опередив на 0.05 секунды Ilya Shimanovich) и Кирилл Пригода.

Но большинство дистанций снова было за представителями «энергетиков».

В заплыве на 50 метров вольным стилем у мужчин Флоран Манаду (Florent Manaudou) взял «джек-пот» на 12 очков, опередив пару из Tokyo Frog Kings, занявшую 2-е и 3-е места – Владимира Морозова (Vladimir Morozov) и Косуке Мацуи (Kosuke Matsui). Второй номер «энергетиков» принес 3 очка за 6-е место.

На такой же дистанции у женщин Сара Шёстрем, обойдя Каси Уасик (Kasia Wasick) из NY Breakers на 0.06 секунды, взяла «джек-пот» на 12 очков, а ее напарница Фемке Хеемскерк добавила 6 очков за 3-е место.

Бенедетта Пилато (Benedetta Pilato) на дистанции 50 метров брассом у женщин взяла «джек-пот» на 19 очков, а ее подруга по команде принесла 5 очков за 4-е место.

В эстафете 4х100 метров вольным стилем у мужчин первый состав «энергетиков» в составе Евгения Рылова, Чада ле Кло, Климента Колесникова и Флорана Манаду на 0.78 секунды обошел столь же могучую четверку «львов» – Кацуми Накамуру (Katsumi Nakamura), Михаила Вековищева (Mikhail Vekovishchev), Мариуса Куща (Marius Kusch) и Дункана Скотта (Duncan Scott).

В этот момент Energy Standard имел в своем активе 204 очка, опережая на 31 очко London Roar (173). Со значительным отставанием дальше шла команда Tokyo Frog Kings (137), а NY Breakers (74) выпали из реальной борьбы.

В следующем заплыве Кира Тюссо (Kira Toussaint) из London Roar установила мировой рекорд в плавании на 50 метров брассом у женщин, при этом она получила всего лишь минимальный «джек-пот», к которому Мария Каменева добавила 4 очка за 5-е место.

Более убедительной стала победа «львов» на такой же дистанции у мужчин: Гильермо Гвидо (Guilherme Guido) взял «джек-пот» на 12 очков, а Кристиан Динер (Christian Diener) получил 7 очков за 2-е место.

В последних двух заплывах перед комбинированными эстафетами «лягушки» и «львы» обменялись победами.

У Tokyo Frog Kings на дистанции 400 метров вольным стилем ожидаемо победила Лия Смит (Leah Smith) без «джек-пота», ее напарница принесла команде 4 очка за 5-е место; представительницы London Roar заняли два последних места.

На такой же дистанции у мужчин победу «львам» принес Том Дин (Tom Dean) с «джек-потом» на 12 очков, однако второй участник команды получил штрафное очко и результат London Roar на данной дистанции (11 очков) оказался лишь на очко лучше, чем у Energy Standard и NY Breakers.

Перед заключительными эстафетами Energy Standard лидировал, набрав 239 очков, London Roar немного уступал (220), шансы Tokyo Frog Kings (178) на попадание в финал продолжали снижаться.

В женской комбинированной эстафете четверка «энергетиков» в составе Эмили Сибом, Бенедетты Пилато, Мейдлин Банич (Madeline Banic) и Сары Шёстрем на 1.01 секунды опередила первый состав «львов» – Киру Тюссо, Алию Аткинсон (Alia Atkinson), Марию Уаттель и Фрею Андерсон .

В мужской «комбинации» первый состав «львов» – Гильермо Гвидо, Адам Пити, Мариус Кущ и Дункан Скотт на 0.05 секунды опередили «энергетиков» – Климента Колесникова, Илью Шимановича (Ilya Shimanovich), Чада ле Кло и Флорана Манаду.

После эстафет разрыв между лидерами практически не изменился, зато увеличился их отрыв от «лягушек», шансы которых попасть в финал второго сезона ISL стали минимальными. Особенно с учетом того, что стили в скин-рейсах определят «энергетики» – у женщин и «львы» – у мужчин.

Положение команд после первого дня полуфинального матча:

Energy Standard – 291

London Roar – 270

Tokyo Frog Kings – 208

New York Breakers – 114

Если отставание «лягушек» от второго места выглядело непреодолимым, то разрыв между «энергетиками» и «львами» вполне предвещал острую борьбу за первое место.

Однако, мощно проведя первую половину второго дня матча, Energy Standard ушла в солидный отрыв от London Roar.

Уже в первом заплыве на 100 метров вольным стилем у женщин Сиобан Хоги взяла 1-е место с минимальным «джек-потом», а Фемке Хеемскерк добавила еще 6 очков за 3-е (между ними «вклинилась» Фрея Андерсон из London Roar). Во втором заплыве на такой же дистанции у мужчин победным дублем у «энергетиков» (правда, без «джек-пота») отметились Флоран Манаду и Евгений Рылов. Несколько позднее победный дубль на дистанции 200 метров вольным стилем у женщин сделали Сиобан Хоги (с «джек-потом» на 12 очков) и Фемке Хеемскерк.

А в промежутке первые места брали Чад ле Кло на дистанции 200 метров баттерфляем у мужчин с минимальным «джек-потом» (второй участник «энергетиков» взял 2 очка за 7-е место) и Климент Колесников на дистанции 100 метров на спине у мужчин с «джек-потом» на 15 очков (второй участник добавил 5 очков за 4-е место).

London Roar на этом отрезке отметился лишь победой Киры Тюссо с минимальным «джек-потом» на дистанции 100 метров на спине у женщин, которая на 0.27 секунды опередила Эмили Сибом из Energy Standard, а вторая участница добавила «львам» 4 очка за 5-е место.

Немного успешнее «львов» на этом участке выступили «лягушки», у которых в активе победа Хасегава Сузука (Hasegawa Suzuka) с минимальным «джек-потом» на дистанции 200 метров баттерфляем у женщин (Shimizu Sakiko (Шимизу Сакико) внесла в командную копилку еще 6 очков за 3-е место) и Руна Имаи (Runa Imai), которая обошла Сару Шёстрем на дистанции 100 метров комплексного плавания у женщин (без «джек-пота», вторая участница добавила 2 очка за 7-е место).

Победу в мужском комплексном плавании на 100 метров праздновал Мишель Эндрю (Michael Andrew) из NY Breakers, который на 0.12 секунды обошел Владимира Морозова из Tokyo Frog Kings; второй участник «разрушителей» добавил 5 очков за 4-е место.

После половины дистанций (без учета скин-рейсов) Energy Standard, имея в активе 407 очков, на 56 очков опережала London Roar (351), которая, в свою очередь, была на 57 очков впереди Tokyo Frog Kings (294). У NY Breakers было всего 163 очка.

Вторая половина второго дня матча началась с чередующихся побед трех команд. У «львов» на дистанции 200 метров вольным стилем Дункан Скотт получил минимальный «джек-пот», обойдя на 0.78 секунды Данаса Рапсиса (Danas Rapsys) из «энергетиков»; второй участник принес London Roar еще 5 очков за 4-е место.

У на «репетиции» женских скин-рейсов на дистанции 50 метров баттерфляем Арина Суркова (Arina Surkova) из «разрушителей» победила с «джек-потом» на 12 очков, обойдя на 0.09 секунды Мейдлин Банич и на 0.17 секунды Сару Шёстрем из «энергетиков», которые завоевали для своей команды наибольшую в этом заплыве сумму очков – 13.

На такой же дистанции у мужчин Такеши Кавамото (Takeshi Kawamoto) из «лягушек» победил с минимальным джек-потом, обойдя Чада ле Кло из Energy Standard на 0.01 секунды, Мариуса Куща из London Roar на 0.03 секунды, своего одноклубника Косуке Мацуи на 0.08 секунды и еще одного «энергетика» Флорана Манаду на 0.14 секунды.

После этого мощную победную серию выдали «львы».

Сначала Алия Аткинсон победила на дистанции 100 метров брассом с «джек-потом» на 15 очков, при этом Анне Лазор (Annie Lazor) добавила еще 5 очков за 4-е место.

Затем Адам Пити с мировым рекордом победил на такой же дистанции у мужчин с «джек-потом» на 15 очков, обойдя на 0.2 секунды Илья Шиманович из «энергетиков». Еще 5 очков в командную копилку «львов» добавил Кирилл Пригода.

Далее последовала победа лондонской команды в смешанной эстафете 4х100 метров: Михаила Вековищев , Дункан Скотт, Анна Хопкин и Фрея Андерсон на 0.39 секунды обошли четверку «энергетиков» в составе Чад ле Кло, Климент Колесников, Пернилла Блюм и Сиобан Хоги .

В этот момент «львы», набрав 448 очков, существенно сократили отставание от «энергетиков» (466), однако две заключительные дистанции – 400 метров комплексного плавания – были за Tokyo Frog Kings.

Сначала Юи Охаши с «джек-потом» на 12 очков выиграла женский заплыв, обойдя на 0.43 секунды Сидни Пикрем (Sydney Pickrem) из «львов», а ее напарница взяла еще 5 очков за 4-е место. Затем Косуке Хагино (Kosuke Hagino) победил у мужчин без «джек-пота», а его одноклубник добавил еще 2.5 очка за дележ 6-7 мест.

Перед скин-рейсами Energy Standard имел в активе 481 очко, London Roar – 462.5, Tokyo Frog Kings – 373.5, NY Breakers – 220 очков.

Выбор «энергетиками» баттерфляя на женские скин-рейсы выглядел немного экзотично, так как именно в спринте вольным стилем непобедима легендарная Сара Шёстрем. И четвертьфинал не вполне рассеял эти сомнения: Шёстрем вышла в полуфинал с третьего места, впрочем, ее одноклубница Мейдлин Банич заняла первое место с минимальным «джек-потом». Кроме того, первый круг преодолели Арина Суркова из NY Breakers и Мария Каменева из London Roar.

Однако, в полуфинале Сара уверенно занимает 1-е место с «джек-потом» в 14 очков, опережая пришедшую второй Мейдлин Банич, в таком же порядке представительницы Energy Standard закончили и финал. Таким образом, в женских скин-рейсах «энергетики» добавили 58 очков, из них 34 – Сара Шёстрем, которая стала MVP (самым ценным участником) матча. «Львы» получили лишь 8 очков.

London Roar вполне ожидаемо выбрал для мужских скин-рейсов брасс – «под» обновившего мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом Адама Пити и могучего Кирилла Пригоду. Они оба вышли в полуфинал, причем Adam с «джек-потом» на 12 очков. Однако, от «энергетиков» тоже вышли двое – Илья Шиманович на 2-м месте и Фелипе Лима (Felipe Lima) – на 4-м.

Пити и Шиманович в том же порядке завершили полуфинальный и финальный заплывы, в результате «львы» добавили к своему результату 47 очков (из них 35 – Адам Пити), а «энергетики» – 31 очко (из них 21 – Илья Шиманович).

Итоговое положение команд:

Energy Standard – 580

London Roar – 517.5

Tokyo Frog Kings – 380.5

New York Breakers – 239

В финал выходят Energy Standard и London Roar, участники прошлогоднего финала ISL в Лас-Вегасе.

Материал подготовлен пресс-службой ISL,

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