ЧЕТВЕРТЫЙ МАТЧ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИГИ ПЛАВАНИЯ: Cali Condors подтверждает класс, Iron вновь в последний момент становится вторым.

27 октября в Дунай-Арене (Будапешт) прошел второй игровой день четвертого матча Международной Лиги Плавания, в котором трем американским командам – Cali Condors, New York Breakers и DC Trident противостояли хозяева поля – Iron.

Положение команд после первого дня матча:

Cali Condors – 321.5 очка

New York Breakers – 210 очков

Iron – 199 очков

DC Trident – 146.5 очка

Как мы видим, интрига с победителем матча отсутствовала, но вполне очевидной представлялась острая борьба за второе место между New York Breakers и Iron, разрыв между которым был минимальным.

Во второй день матча «звезда» Iron – Раноми Кромовидйойо (Ranomi Kromovidjojo) сделала все, чтобы своими результатами компенсировать не лучшую форму капитана – Катинки Хоссу (Кatinka Hosszu). Она сумела уверенно победить уже в первом заплыве дня – на 100 метров вольным стилем у женщин.

Затем, первую победу в заплыве в этом матче команде DC Trident принес Зак Эппл (Zach Apple), опередивший Калеба Дресселя (Caeleb Dressel) на «коронной» для того дистанции 100 метров вольным стилем.

Впрочем, отдельные результаты великого Калеба Дресселя в этом матче нельзя рассматривать в отрыве от общей задачи, которую он перед собой поставил –стать MVP (самым ценным участником) матча.

Так, во второй день матча, Дрессель еще выиграл 100 метров комбинированного плавания с «джек-потом» в 12 очков, взял второе место на дистанции 50 метров баттерфляем и добавил 20 очков на скин-рейсах, став третьим в четвертьфинале и вторым в полуфинале и финале. С учетом очков первого дня, он принес команде 75 очков, став MVP матча.

Кроме Калеба Дресселя, чудеса выносливости у Cali Condors демонстрировала Хали Фликингер (Hali Flickinger), выигравшая следующую дистанцию – 200 метров баттерфляем у женщин с «джек-потом» в 15 очков, и взявшая вторые места на дистанциях 200 метров вольным стилем (здесь победила ее подруга по команде Аллисон Шмитт (Allison Schmitt) и 400 метров комбинированным плаванием.

Во второй день еще дважды ощутили вкус победы безнадежно отстававшие «трезубцы». Кроме упомянутого выше успеха, Джакоб Пибли (Jacob Pebley) победил на дистанции 100 метров на спине у мужчин, а его напарник Mark Nikolaev (Марк Николаев) поучаствовал в уникальном дележе 3-5 мест: сразу три участника пришли к финишу с абсолютно одинаковым временем.

Кроме того, Зак Эппл и Джакоб Пибли захватили для DC Trident лидерство в смешанной эстафете 4х100 метров, которое затем не упустили Марго Гир (Margo Geer) и Куан Тинг Уэн (Quan Ting Wen).

Впрочем, главной интригой второго дня матча стала борьба за второе место «разрушителей» и «железных», хотя большинство побед на дистанциях вновь было за Cali Condors.

Кроме упомянутых выше заплывов, «кондоры» первенствовали также в мужском плавании баттерфляем на 200 метров с Эдди Вонг (Eddie Wang), который взял «джек-пот» в 12 очков, а его напарник получил 3 очка за 6-е место, а также в женской 100-метровке на спине, где Оливия Смолига (Olivia Smoliga) и Беата Нельсон (Beata Nelson), «разминаясь» перед будущими скин-рейсами, взяли два первых места, причем Смолига – с «джек-потом» в 15 очков.

В упорной борьбе Мелания Маргалис (Melanie Margalis) обошла Абби Вуд (Abbie Wood) из NY Breakers на дистанции 100 метров комбинированного плавания у женщин с «джек-потом» в 12 очков, а ее напарница стала 3-ей.

Таунли Хаас (Townley Haas) взял первое место на дистанции 200 метров вольным стилем у мужчин, а Лилли Кинг (Lilly King) и Молли Ханис (Molly Hannis) взяли первое-второе места в женском брассе на 100 метров.

Что же касается соперничества между NY Breakers и Iron, то в первой половине игрового дня американская команда опережала венгерскую на 10-15 очков, но в начале второй половины наступил перелом. Сначала Раноми Кромовидйойо и Мелания Эни (Melanie Henique) в женском баттерфляе на 50 метров принесли «железным» 17 очков за два первых места, в то время как «разрушители» получили только 6 очков за 3-й результат.

В этот момент результаты команд сравнялись: NY Breakers и Iron имели по 291 очку.

В следующем заплыве Николас Сантос (Nicholas Santos) на той же дистанции для мужчин взял для Iron «джек-пот» в 15 очков, к которому его напарник добавил 4 очка; NY Breakers взяла только 11 очков за 3-е и 4-е места.

Еще через заплыв в мужском брассе на 100 метров «железный» Эмре Сакси (Emre Sakci), «разминаясь» перед скин-рейсами, вырвал «джек-пот» в 15 очков у «разрушителя» Марко Коха (Marco Koch), опередив того всего на 0.09 секунды.

Перед самыми скин-рейсами конкуренты за второе место обменялись ударами: женский комбинированный заплыв на 400 метров выиграла Абби Вуд с «джек-потом» в 12 очков, второй номер NY Breakers добавила еще 3 очка, в то время как «железным» 5 очков принесла только Катинка Хоссу; в мужской «комбинации» победил Давид Веррасто (David Verraszto) с таким же «джек-потом» в 12 очков, его партнер по Iron добыл еще 4 очка, в то время как «разрушители» суммарно набрали 12 очков.

Беспристрастное табло зафиксировало: Iron – 374 очка, NY Breakers – 358.

Стиль плавания на женских скин-рейсах выбирала победительница вчерашней комбинированной женской эстафеты – команда Cali Condors, и, хотя калифорнийцы уже обеспечили себе с огромным запасом победу в матче, блестящее выступление их спортсменок в плавании на спине стало украшением игрового дня.

Оливия Смолига и Беата Нельсон сначала вместе вышли в полуфинал – на 1-м и 4-м местах, соответственно, а потом – в финал, где победила более титулованная Смолига; суммарно они пополнили командную копилку «кондоров» на 55 очков. Участницы от Iron не попали в полуфинал, а Алиша Чорж (Alisja Tchorz) из NY Breakers, заняв в четвертьфинале и полуфинале третьи места, подсократила отставание «разрушителей» от «железных» до 9.5 очков.

На мужские скин-рейсы стиль плавания определяли «железные», победившие накануне в мужской комбинированной эстафете, и они остановились на брассе.

После четвертьфинала этот выбор не казался безупречным: хотя Эмре Сакси уверенно победил с «джек-потом» в 15 очков, но в полуфинал прошли сразу два пловца NY Breakers, а также Калеб Дрессель из «кондоров». Однако, и в полуфинале, и финале Сакси побеждал, дважды оставляя Дресселя вторым и зафиксировав второе общекомандное место Iron.

Итоговый результат четвертого матча:

Cali Condors – 610.5 очка (4 командных очка)

Iron – 418.5 очка (3 командных очка)

NY Breakers – 394 очка (2 командных очка)

DC Trident – 287 очков (1 командное очко).

Cali Condors после двух матчей лидирует, набрав максимальное количество – 8 командных очков, далее следуют: Iron и Los Angeles Current – по 6 очков, DC Trident и Ny Breakers – по 3 очка, Aqua Centurions – 2 командных очка.

По одному матчу провели команды London Roar – 4 очка, Energy Standard и Tokyo Frog Kings – по 3 очка, Toronto Titans – 2 очка.

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