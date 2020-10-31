ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПЯТОГО МАТЧА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИГИ ПЛАВАНИЯ (ISL): London Roar уходит в отрыв, LA Current теряет очки, Tokyo Frog Kings борется за второе место

30 октября в Duna-Arena (Будапешт) прошел первый день пятого матча Международной Лиги Плавания (ISL), в котором двум американским командам – Los Angeles Current и DC Trident противостояли британская London Roar и японская Tokyo Frog Kings.

В этом матче сразу три команды – London Roar, Los Angeles Current и Tokyo Frog Kings изначально были настроены на борьбу за первое место и 4 командных очка. Напомним, что в своих первых матчах London Roar и LA Current одержали победы, а Tokyo Frog Kings до последнего сражалась с командой из Лос-Анжелеса.

DC Trident, имея только 3 командных очка в 2-х матчах, не гарантировала себе места в полуфинале, куда выйдут 8 сильнейших команд из 10. А потому команда из Вашингтона в оставшихся матчах должна стремиться не занимать последних мест.

В начале матча три фаворита шли очень плотной группой с минимальным отрывом команды LA Current, благодаря победам на дистанциях 50 метров баттерфляем Берил Гасталделло (Beryl Gastaldello) у женщин и Том Шилдс (Tom Shields) у мужчин, Райян Мэрфи (Ryan Murphy) в заплыве на 200 метров на спине и Лайкон Уилл (Licon Will) на такой же дистанции брассом.

«Лягушки» на это ответили победой Сакико Шимизу (Sakiko Shimizu) на дистанции 200 метров у женщин, а «трезубцы» – первым местом Эми Билквист (Amy Bilquist) на такой же дистанции на спине.

Очередь побеждать дошла до London Roar только на женской эстафете 4х100 вольным стилем, где Анна Хопкин (Anna Hopkin), Фрея Андерссон (Freya Anderson), Мария Каменева (Maria Kameneva) и Мирия Уэттель (Maria Wattel) на 0,29 секунд обошли квартет из Лос-Анжелеса в составе Анастасии Горбенко (Anastasia Gorbenko), Энди Мюрез (Andi Murez), Эли Тетцлофф (Aly Tetzloff) и Эбби Уэтцзэл (Abbey Weitzeil).

Но затем снова побеждали представители LA Current. Кристиан Голомеев (Kristian Gkolomeev) на дистанции 50 метров обошел двух представителей Tokyo Frog Kings, занявших 2-е и 3-е места – Косуке Мацуи (Kosuke Matsui) и Владимира Морозова (Vladimir Morozov). Пловцы из Лондона взяли здесь лишь 7-е и 8-е места.

А затем неутомимая Берил Гасталделло выиграла такую же дистанцию у женщин.

Ввиду того, что крупных «джек-потов» никому не удалось «сорвать», LA Current в этот момент опережал London Roar всего на 17.5 очков, а Tokyo Frog Kings – на 20.5.

Однако, с этого момента «львы» перехватили матчевую инициативу: первые места у лондонцев взяли Андреас Вазаиос (Andreas Vazaios) на дистанции 200 метров комплексного плавания, Адам Пити (Adam Peaty) – в заплыве 50 метров брассом у мужчин, Алия Аткинсон (Alia Atkinson) – на такой же дистанции у женщин.

В этот победный ряд вклинилась Юи Охаши (Yui Ohashi) из Tokyo Frog Kings в заплыве 200 метров комплексного плавания у женщин.

Теперь уже London Roar на 11.5 очков обходил LA Current и на 21.5 очко – Tokyo Frog Kings.

В мужской эстафете 4х100 вольным стилем победил первый состав LA Current в составе Максим Руни (Maxime Rooney), Том Шилдс, Кристиан Голомеев, Дайлан Картер (Dylan Carter), второй состав стал 3-им, а лондонцы взяли 2-е и 7-е места.

После этого лидеров разделяли символические пол-очка: Los Angeles Current – 173 очка, London Roar – 172.5 очков; немного отстали Tokyo Frog Kings – 142.5 очка и существенно – DC Trident – 101 очко.

И здесь «львы» сделали очередной рывок. В женском плавании на 50 метров на спине Кира Туссе (Kira Toussaint) благодаря «джек-поту» принесла «львам» сразу 15 очков, Мария Каменева добавила еще 4 очка за 5-е место, и команда London Roar вновь вышла на первое место, так как Бэрил Гасталделло была лишь третьей, а вторая участница от LA Current не уложилась в «джек-пот время».

В заплыве на ту же дистанцию у мужчин Гильермо Гвидо (Guilherme Guido) сумел обойти непобедимого Райяна Мэрфи, а к его 15 очкам, полученным благодаря «джек-поту», Кристиан Динер (Christian Diener) добавил еще 5, в то время как второй номер команды из Лос-Анжелеса вновь не получил очков.

Далее пришло время сделать победные дубли «лягушкам» и «трезубцам».

В женском заплыве на 400 метров вольным стилем первые два места заняли Лия Смит (Leah Smith) – 12 очков и Чихиро Игараши (Chihiro Igarashi) из Tokyo Frog Kings, а на такой же дистанции у мужчин победу с одинаковым результатом разделили Велимир Степанович (Velimir Stjepanovich) и Зан Гротт (Zane Grothe) из DC Trident(правда, без «джек-пота»).

Перед двумя заключительными эстафетами, которые кроме удвоенных очков еще дают команде-победительнице право определить стили на завтрашние скин-рейсы, London Roar опережал Los Angeles Current на 33.5 очка, от которой, в свою очередь, отставала на 15.5 очков Tokyo Frog Kings. Отрыв DC Trident от третьего места превысил 50 очков.

В этот момент резко ухудшила шансы LA Current на победу дисквалификация ее женской команды в комбинированной эстафете 4х100 из-за ошибки при передаче эстафете на втором этапе: блестящий состав – Эли Делуф (Ali Deloof), Анастасия Горбенко, Бэрил Гасталделло и Эбби Уэтцзел, претендовавший на победу, был оштрафован на 4 очка, а второй состав стал лишь 7-м.

В результате, лондонские девушки взяли 1-е и 3-е места, увеличив отрыв сразу на 32 очка (напомним, что очки, взятые в эстафетах, удваиваются).

Мужской состав LA Current (Райян Мэрфи, Фелипе Силва Франка (Felipe Silva Franca), Том Шилдс, Максим Руни) – в упорнейшей борьбе обошел London Roar (Гильермо Гвидо, Адам Пити, Мариус Кущ (Marius Kusch), Дунакан Скотт (Duncan Scott)) на 0.64 секунды, завоевав для Райяна Мэрфи возможность принести команде очки в скин-рейсах, выбрав плавание на спине (в первом матче второго сезона, благодаря «джек-потам», Мэрфи принес своей команде на скин-рейсах фантастические 58 очков!)

Положение команд после первого дня:

London Roar 283.5 очка

Los Angeles Current 218 очков

Tokyo Frog Kings 214.5 очка

DC Trident 163 очка

Перед вторым днем матча «Львы» имеют комфортный отрыв от своих соперников из Лос-Анжелеса и Токио плюс бонус в виде выбора стиля плавания в женском скин-рейсе. В борьбе за второе место LA Current имеет аналогичное преимущество над Tokyo Frog Kings выбор стиля в мужском скин-рейсе.

Материал подготовлен пресс-службой ISL,

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