Второй полуфинал Международной Лиги плавания (ISL): Cali Condors и Los Angeles Current выходят в финал с большим перевесом «кондоров», Калеб Дрессель (Caeleb Dressel) ставит феноменальный мировой рекорд

15-16 ноября в Duna-Arena прошел второй полуфинал ISL, в котором участвовали 3 североамериканские команды – Cali Condors, Los Angeles Current и Toronto Titans, а также «хозяева поля» – Iron из Будапешта.

Cali Condors, выигравшая все 4-е предварительных матча (в т.ч. с участием обладателя прошлогоднего Кубка ISL Energy Standard) и LA Current, занявшая 4-е место на предварительном этапе, выглядели явными фаворитами второго полуфинала; интрига была, скорее, связана с порядком команд на 1–2-м и 3-4-м местах.

Для двух команд из США полуфинал стал пробой сил перед финалом и дал пищу для размышлений тренерам «кондоров» и «потока» в оставшиеся перед решающим событием 4-е дня.

На первом этапе матча Cali Condors и LA Current шли вровень, обмениваясь выигранными заплывами.

Бэрил Гасталделло (Beryl Gastaldello) из LA Current победила без «джек-пота» на дистанции 100 метров баттерфляем у женщин, обойдя Kelsi Dahlia из Cali Condors; вторая участница от «потока» добавила 5 очков за 4-е место.

На такой же дистанции у мужчин уже Калеб Дрессель из Cali Condors вырвал победу у Тома Шилдса (Tom Shields) из LA Current с разрывом в 0.09 секунды, но уже с солидным «джек-потом» на 15 очков, а Марчин Чеслак (Marcin Cieslak) принес «кондорам» еще 6 очков за 3-е место.

Аналогично выступили «кондоры» и в следующей гонке: 1-е и 3-е места получили Беата Нельсон (Beata Nelson) – правда, с минимальным «джек-потом» и Хали Фликингер (Hali Flickinger) на дистанции 200 метров на спине у женщин.

Но могучий Райан Мэрфи (Ryan Murphy) из «потока» на своей коронной дистанции 200 метров на спине у мужчин взял «джек-пот» на 19 очков.

На победу Лилли Кинг (Lilly King) с «джек-потом» на 12 очков, которая обошла на дистанции 200 метров брассом у женщин представительницу Торонто Келси Уог (Kelsey Wog) на 0.39 секунды (вторая участница от «кондоров» взяла 4 очка за 5-е место), «поток» ответил успехом Уил Ликон (Will Licon) с минимальным «джек-потом», который на 0.14 секунды обошел представителя Toronto Titans Антона МакКи (Anton McKee) на такой же дистанции у мужчин.

Далее в споре равных по силам эстафетных четверок на дистанции 4х100 метров вольным стилем, Оливия Смолига (Olivia Smoliga), Эрика Браун (Erica Brown), Элисон Шмидт (Allison Schmitt) и Наталья Хиндс (Natalie Hinds) из Cali Condors на 0.2 секунды обошли Анастасию Горбенко (Anastasia Gorbenko), Эбби Вейтзель (Эбби Вейтзель ), Эли Тецлофф (Aly Tetzloff) и Энди Мурез (Энди Мурез ) из LA Current, но с учетом результатов вторых составов, лидеры матча набрали поровну очков – по 24.

Далее очередную победу одержал Калеб Дрессель, взяв «джек-пот» на 15 очков на дистанции 50 метров вольным стилем у мужчин, второй номер «кондоров» Джастин Ресс (Justin Ress) добавил еще 6 очков за 3-е место.

В этот момент Cali Condors, набрав 120 очков, немного оторвалась от LA Current (98); недалеко располагалась Toronto Titans (79) и, казалось бы, безнадежно отставала Iron (34).

Однако, так же как это бывало ранее в каждом матче, настало время «коронных» дистанций «железных». Из следующих 4-х заплывов, хозяева Лиги выиграли три.

Сначала Раноми Кромовидйойо (Ranomi Kromowidjojo) с «джек-потом» в 12 очков выиграла 50 метров вольным стилем у женщин, а ее подруга по команде Мелания Эни (Melanie Henique) добавила 5 очков за 4-е место.

На мужской дистанции 200 метров комплексным плаванием Леонардо Сантос (Leonardo Santos) – без «джек-пота» – ровно на секунду обошел Эндрю Селискара (Andrew Seliscar) из LA Current, а второй номер «железных» – Яков Тамаркин (Yakov Toumarkin) получил 6 очков за 3-е место.

На следующей мужской дистанции – вполне ожидаемо с крупным «джек-потом» победил Эмре Сакси (Emre Sakci), принеся Iron 24 очка. «Потоку» 7 очков за 2-е место принес Фелипе Силва Франка (Felipe Silva Franka), а «кондоры» вообще не взяли очков, попав в зону «джек-пота».

В промежутке между этими заплывами, 200 метров комплексного плавания у женщин с минимальным «джек-потом» выиграла Анастасия Горбенко из LA Current, обойдя Келси Уог из Toronto Titans на 0.19 секунды, вторая участница добавила «потоку» еще 5 очков за 4-е место; у «кондоров» очки получила только Беата Нельсон за 3-е место.

После этого отрезка вперед вышла LA Current (144 очков), минимально опережая Cali Condors (138); Iron (95) также вплотную сблизилась с Toronto Titans (100).

Уже в следующем заплыве «кондоры» вернули себе лидерство: Молли Ханис (Molli Hanis) с «джек-потом» в 15 очков и Лилли Кинг взяли два первых места на дистанции 50 метров брассом у женщин, их преследовали Ида Гулько (Ida Hulkko) и Дженна Лауканнен (Jenna Laukkanen) из «железных». «Поток» взял лишь 4 очка за 5-е место минус штрафное очко второй участнице, которая не уложилась в «сплит-тайм».

Однако, эстафету 4х100 метров вольным стилем у мужчин выиграли представители LA Current: Максим Руни (Maxime Rooney), Том Шилдс, Кристиан Голомеев (Kristian Gkolomeev) и Дилан Картер (Dylan Carter) обошли на 0.2 секунды Каспера Майчржака (Kasper Majchrzak), Джастина Ресса, Марчина Чеслака и Калеба Дресселя. При этом плывший на последнем этапе за «кондоров» Дрессель из 2 секунд отставания отыграл 1.8.

Оливия Смолига из Cali Condors выиграла 50 метров на спине у женщин, ее подруга по команде добавила 5 очков за 4-е место; на такой же дистанции у мужчин Райан Мэрфи на 0.08 секунды обошел Колмана Стюарта (Coleman Stewart) из Cali Condors, взяв «джек-пот» на 12 очков, при этом второй номер «потока» очков не получил, а второй представитель «кондоров» заработал штрафное очко.

В двух последних гонках перед комбинированными эстафетами – 400 метров вольным стилем – победили представители Лос-Анжелеса. У женщин первое место без «джек-пота» взяла Хали Фликингер, а Хали Андерсон (Haley Anderson) добавила 6 очков за 3-е место; представительницы Cali Condors принесли своей команде всего 5 очков за 6-е и 7-е места.

У мужчин Таунли Хаас (Townley Haas) с минимальным «джек-потом» вырвал первое место, опередив Фернандо Шиффера (Fernando Scheffer) из Cali Condors на 0.05 секунды, Эдди Вонг (Eddie Wang) добавил «потоку» 6 очков за 3-е место.

Перед двумя ключевыми эстафетами «кондоры» снова вышли вперед, набрав 218 очков, «поток» был рядом (201); «титаны» (143) и «железные» (135) могли лишь бороться за 3-е место.

У женщин в комбинированной эстафете 4х100 метров уверенно лидировала от начала и до конца четверка Cali Condors – Оливия Смолига, Лилли Кинг, Кэлси Далия (Kelsi Dahlia) и Эрика Браун. А вот первый состав LA Current – Эли Делу (Ali Deloof), Анастасия Горбенко, Бэрил Гасталделло и Эбби Вейтзель – только на последнем этапе обошел «титанов».

В мужской комбинированной эстафете победа LA Current – Райан Мэрфи, Фелипе Силва Франка, Том Шилдс и Максим Руни – была добыта с разрывом всего в 0.35 секунд над Cali Condors в составе Колман Стюарт, Ник Финк (Nic Fink), Калеб Дрессель и Джастин Ресс.

Таким образом, право выбирать стиль плавания на женских «скин-рейсах получили «кондоры», на мужских – «поток».

Положение после первого дня матча:

Cali Condors – 282

LA Current – 255

Iron – 173

Toronto Titans – 171

На первом отрезке второго дня матча «качели» поочередных побед Cali Condors и LA Current продолжились.

Бэрил Гасталделло (без джек-пота) и Эбби Вейтзель из «потока» взяли 1-е и 2-е места в женском заплыве 100 метров вольным стилем. На такой же дистанции у мужчин победили Калеб Дрессель (с «джек-потом» на 12 очков) и Джастин Ресс.

На победу Хали Фликингер с минимальным «джек-потом» на дистанции 200 метров баттерфляем у женщин (Кэлси Далия добавила «кондорам» 6 очков за 3-е место), LA Current ответила «джек-потом» на 15 очков Тома Шилдса на такой же дистанции у мужчин, правда, Cali Condors почти «нейтрализовала» этот успех, получив 13 очков за 2-е и 3-е места Эдди Вонга и Гуннара Бенца (Gunnar Bentz).

Оливия Смолига взяла для Cali Condors «джек-пот» на 15 очков на дистанции 100 метров на спине у женщин, обойдя на 0.1 секунды Кайли Мэсс (Kylie Mass) из «титанов». Правда, вторая участница «кондоров» не уложилась в «сплит-время» и была оштрафована на 1 очко, а Эли Делу и Эли Тецлофф принесли «потоку» 11 очков за 4-е и 5-е места.

Далее Роберт Глинта (Robert Glinta) из Iron без «джек-пота» обошел на 0.02 секунды Колмана Стюарта из «кондоров», а 3-4 места с одинаковым результатом разделили Райан Мэрфи из LA Current и Гилермо Бассето (Guilherme Basseto) из Iron.

Cali Condors, набрав 365 очков, несколько увеличила отрыв от LA Current (323.5), а Toronto Titans (210) вновь немного обошла Iron (202.5).

Бэрил Гасталделло и Анастасия Горбенко, взяв первые два места (без «джек-пота») в заплыве на 100 метров комплексного плавания, незначительно сократили отрыв.

Но здесь произошло наиболее примечательное событие этого матча – на такой же дистанции у мужчин первое место с мировым рекордом взял Калеб Дрессель. Он стал первым в истории, кому удалось проплыть 100 метров «комплекса» быстрее 50 секунд.

Кроме того, Дрессель взял «джек-пот» на 30 очков, повторив рекорд Лиги, а благодаря тому, что Марчин Чеслак взял 2-е место, Cali Condors первыми в Лиге взяли максимум очков в одном заплыве – 37. Все остальные команды, разумеется, получили ноль очков.

После этого победа Cali Condors не вызывала сомнений, набрав 411 очков «кондоры» оторвались от LA Current (229.5) более, чем на 80 очков. Интрига сохранялась только в отношении 3-го места: Toronto Titans (216) минимально опережала Iron (208.5).

В следующем заплыве с «потоком» произошел «несчастный случай» – из-за ошибки в заявке, тренерский штаб LA Current вообще выставил только одну участницу на дистанцию 200 метров вольным стилем у женщин, получив штраф в 4 очка.

Победила здесь Элисон Шмидт из «кондоров» с «джек-потом» в 12 очков, еще 3 очка добавила вторая участница за 6-е место.

Что же касается LA Current, то команда вплоть до скин-рейсов не выиграла ни одной дистанции. А вот Iron выиграла четыре заплыва и достаточно уверенно обошла Toronto Titans во многом благодаря тому, что «титаны» не выиграли ни одной дистанции за матч.

Команда из Будапешта одержала двойную победу на дистанции 50 метров баттерфляем, где первые места взяли Мелания Эни (с минимальным джек-потом) и Раноми Кромовидйойо.

На такой же дистанции у мужчин первенствовал Николас Сантос (Nicholas Santos) с «джек-потом» в 19 очков, опередив занявших 2-е и 3-е места Калеба Дресселя и Марчина Чеслака из «кондоров». Еще одну победу Николас Сантос одержал в заплыве на 400 метров вольным стилем (без джек-пота), его одноклубник Дэвид Веррасто (David Verraszto) стал 3-м.

Плановый успех Эмре Сакси на дистанции 100 метров брассом у мужчин на этот раз был без «джек-пота», и Уил Ликон с Фелипе Силва Франка за 2-е и 3-е места взяли для LA Current 13 очков – больше, чем набрала Iron.

Все остальные дистанции выиграли «кондоры».

Таунли Хаас (с минимальным «джек-потом») и Каспер Майчржак сделали победный «дубль» на дистанции 200 метров вольным стилем у мужчин.

Ровно такой же «дубль» с тем же количество очков повторили Лилли Кинг и Молли Ханис на дистанции 100 метров брассом у женщин. 3-е и 4-е места здесь взяли представительницы «железных» – Ида Гулько и Дженна Лауканнен.

В смешанной эстафете четверка «кондоров» в составе Джастин Ресс, Калеб Дрессель, Оливия Смолига и Эрика Браун обошли на 0.66 секунды LA Current в составе Максима Руни, Тома Шилдса, Энди Мурез и Эбби Вейтзель .

Хали Фликингер стала первой с «джек-потом» в 12 очков в женском заплыве на 400 метров вольным стилем.

Перед скин-рейсами положение команд было следующим: Cali Condors, набрав 535 очков более чем на 100 очков опережала LA Current (419.5), которая примерно с таким же разрывом обошла Iron (302.5); Toronto Titans (284) сохраняла лишь призрачные шансы на 3-е место.

В женских скин-рейсах ставка «кондоров» на брасс вновь полностью оправдала себя.

Лилли Кинг c «джек-потом» на 12 очков прошла в полуфинал, Молли Ханис заняла 3-е место, а 2-е (с отставанием от лидера на 0.05 секунды) и 4-е места взяли мощные Ида Гулько и Дженна Лауканнен из Iron. Однако, уже в финал вышли только представительницы «кондоров», где Лилли Кинг одержала третью победу в трех заплывах скин-рейсов.

Итого, Cali Condors добавила в копилку 55 очков (из них Лилли Кинг – 35), в то время как LA Current – всего 3. Iron, взяв на женских скин-рейсах 23 очка окончательно решил свой спор с Toronto Titans.

Мужские скин-рейсы, в которых плавание на спине «заказала» LA Current, прошли не столь однозначно. Фаворит – Райан Мэрфи вышел в полуфинал, но только вторым, отстав от Шона Раяна (Shane Ryan) из «титанов» на 0.02 секунды. При этом в полуфинал прошли представители всех четырех команд, уместившись в промежутке в 0.12 секунды.

В полуфинале Мэрфи был уже первым, а в финале в соперничестве с Колманом Стюартом из «кондоров» победил с «джек-потом».

На мужских скин-рейсах LA Current взяла 39.5 очков (из них 37 – Райан Мэрфи), Cali Condors – 15.5 (из них Колман Стюарт – 13). Почти столько же прибавили Toronto Titans и Iron (по 15).

А MVP (самым ценным участником) матча стал Калеб Дрессель, не участвовавший в скин-рейсах, но взявший феноменальные 90.5. Без учета смешанной эстафеты Caeleb принес своей команде треть очков в «мужском» зачете, приняв участие в 5-ти индивидуальных заплывах и 3-х эстафетах.

Итоговое положение команд:

Cali Condors – 605.5

Los Angeles Current – 462

Iron – 340.5

Toronto Titans – 303.

В финал выходят два первых места и его состав в этом году повторяет прошлогодний, который прошел в Лас-Вегасе: Energy Standard, London Roar, Cali Condors и Los Angeles Current.

Материал подготовлен пресс-службой ISL,

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