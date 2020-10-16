Мировая Лига Плавания начинает второй сезон

16 октября в 16:00 по среднеевропейскому времени (17:00 по Киеву) матчем команд «Energy Standard» (Париж), «Cali Condors» (Калифорния), «New York Breakers» и «Los Angeles Current» на «Duna – Аrena» (Будапешт) открывается второй сезон Мировой Лиги Плавания (ISL).

Если первый сезон ISL подарил нам захватывающие выступления, мировые рекорды и новых звезд, то продолжение обещает быть еще более захватывающим

Представляя его как крупнейшее мировое спортивное событие этого года, основатель и глава наблюдательного совета ISL Константин Григоришин рассчитывает, что дополнения в формате и две новые команды «создадут супергероев» и будут способствовать незабываемому зрелищу в Будапеште.

Более 300 пловцов почти 50-ти стран в составе 10-ти интернациональных команд, будут соревноваться в регулярном сезоне ISL 2020, полуфиналах и гранд-финале на Duna Arena по сокращенному пятинедельному графику, начиная с 16 октября и до 22 ноября.

За эти команды выступают такие выдающиеся пловцы, как Флоран Манаду (Франция), Калеб Дрессель, Лилли Кинг (США), Адам Питти (Великобритания), Катинка Хоссу (Венгрия), Сара Шёстрем (Швеция), Чад Ле Кло (Южная Африка), Федерика Пеллегрини (Италия), Сергей Шевцов (Украина), Владимир Морозов (Россия), Илья Шиманович (Беларусь), Андреас Седлаускас (Литва), Грегор Зирк (Эстония)

Toronto Titans и Tokyo Frog Kings - команды-новички в единственном крупном мировом соревновании 2020 года с участием лучших пловцов мира. Им предстоит сражаться за чемпионский титул с североамериканскими командами Cali Condors (Сан-Франциско), DC Trident (Вашингтон), NY Breakers (Нью-Йорк) и LA Current (Лос-Анджелес). Европейские команды - действующие чемпионы Energy Standard (Париж), а также – Aqua Centurions (Рим), London Roar и Team Iron (Будапешт). Каждый клуб имеет в своем составе 36 спортсменов – 18 мужчин и 18 женщин.

В каждом двухдневном матче принимают участие по четыре клуба. Команды соревнуются в 39-ти заплывах – 32 индивидуальных, 5 командных и 2 скин-рейса – гонки «на выбывание». Баллы, полученные участниками команд в отдельных заплывах, эстафетах и скин-рейсах складываются в общекомандный результат.

В каждом заплыве от команд принимают участие по два пловца, сумма их очков определяет результат клуба в данном заплыве.

В регулярном чемпионате клубы получают 4 очка за 1-е место в матче, 3 за 2-е, 2 за 3-е и 1 за 4-е. После завершения всех матчей восемь лучших команд проходят в полуфинал, четыре победителя которого разыгрывают финал.

Система рейтингов ISL позволяет известным спортсменам мирового плавания укрепить свою репутацию, в то время как молодые спортсмены получают шанс сделать себе имя. Самый ценный игрок будет объявляться после каждого матча и по итогам сезона ISL в зависимости от количества набранных им индивидуальных очков.

Со второго сезона вводится правило «джекпота»: если пловец опережает спортсменов в своей гонке на время, превышающую установленное «время джекпота», их очки присуждаются клубу, выигравшему гонку. В индивидуальном заплыве пловец может получить «полный джекпот», заработав 37 очков, а еще больше очков можно получить в эстафете и скин-рейсах.

В Соединенных Штатах в рамках многолетнего соглашения о правах на СМИ с CBS Sports будет показано 13 мероприятий ISL общей продолжительностью 52 часа, которые будут демонстрироваться на платформах сети. Недавно beIN SPORTS подписали соглашение о трансляции соревнований для болельщиков во Франции, Турции, 24 странах Ближнего Востока и Северной Африки и 10 странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Также были предприняты усилия по активизации взаимодействия с глобальной фан-базой плавания через платформу ОТТ ISL, цель которой - дополнить действия на арене видеоконтентом о командах, пловцах и закулисных приготовлениях.