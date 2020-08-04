Украинская легкоатлетка Наталья Кроль дисквалифицирована до сентября 2021 года за допинг

AIU (Athletics Integrity Unit) принял решение по делу украинской легкоатлетки Натальи Кроль о дисквалификации ее на 20 месяцев, с 16 января 2020 года до 15 сентября 2021 года, в соответствии со статьями 10.2.2 и 10.5.1 (a) правил ADR (Антидопинговые правила Всемирной легкой атлетики).

"Аннулированы все результаты Натальи Кроль, начиная с 16 января 2020 года, включая конфискацию любых титулов, наград, медалей, очков и призовых и денежных вознаграждений", - сообщает во вторник пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Спортсменка согласилась с вышеуказанными последствиями за нарушение антидопинговых правил и отказалась от права на заслушивание в Дисциплинарном трибунале.