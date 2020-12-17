Всемирное антидопинговое агентство удовлетворено решением Спортивного арбитража, который признал РУСАДА несоответствующей кодексу WADA
Всемирное антидопинговое агентство довольно решением Спортивного арбитражного суда по иску против Российского антидопингового агентство, которое было признано несоответствующим Кодексу WADA, сообщает пресс-служба международной организации.
"Всемирное антидопинговое агентство признает сегодняшнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о признании российского антидопингового агентства (РУСАДА) несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу сроком на два года и наложении существенных последствий. Это решение в значительной степени подтверждает рекомендацию, сделанную в ноябре 2019 года независимым комитетом WADA по рассмотрению соблюдения требований (CRC), которая была единогласно принята Исполнительным Комитетом агентства 9 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.
"WADA довольно, что выиграло это знаковое дело. (...) Есть четкое подтверждение наших выводов о том, что российские власти нагло и незаконно манипулировали данными Московской лаборатории, пытаясь скрыть допинговые схемы. При постоянном сопротивлении и отрицании со стороны России, нам удалось доказать свою правоту. В этой связи это решение является важным моментом для чистого спорта и спортсменов во всем мире", - сказал президент WADA Витольд Банька.
"Однако мы разочарованы тем, что арбитры CAS не одобрили все наши рекомендации отстранить РУСАДА на четыре года, как мы и просили. Мы считаем, что это было бы разумно, но WADA - не судья и не прокурор, мы должны уважать решение коллегии. Это по-прежнему самый сильный набор санкций, когда-либо наложенных на какую-либо страну за нарушения, связанные с допингом. В течение следующих двух лет Россия не будет допущена к участию в крупнейших турнирах, включая две Олимпиады и Паралимпиады и многие другие крупные мероприятия. Не будет развеваться российский флаг, не будет звучать гимн", - добавил он.
Ранее сообщалось, что CAS признал РУСАДА несоответствующей кодексу WADA на два года. В это время российские спортсмены не могут выступать под своим флагом, а Россия - претендовать на проведение у себя Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира. Также РУСАДА должна выплатить денежный штраф.
9 декабря 2020 года исполком WADA рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.