Международное агентство допинг-тестирования расследует дело об употреблении допинга российскими гребцами – ITA

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) расследует дело об употреблении допинга четырьмя российскими гребцами в 2014 году, сообщается во вторник на сайте ITA.

"В рамках участия Международной федерации гребного спорта в программе Международного агентства допинг-тестирования в апреле 2021 года (по борьбе с использованием допинга - ИФ), Агентство расследует дело по факту нарушений правил четырьмя членами парной четвёрки российских гребцов в 2014 году, а именно - Вячеславом Михайлевским, Владислав Рябцевым, Денисом Клешневым и Сергеем Федоровцевым за использование запрещённых веществ в июне и июле 2014 в преддверии чемпионата мира по академической гребле 2014 года", - говорится в сообщении на сайте агентства.

Сейчас спортсмены временно отстранены от участия в соревнованиях до завершения разбирательства.