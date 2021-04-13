События

23:20 13.04.2021

Международное агентство допинг-тестирования расследует дело об употреблении допинга российскими гребцами – ITA

1 мин читать
Международное агентство допинг-тестирования расследует дело об употреблении допинга российскими гребцами – ITA

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) расследует дело об употреблении допинга четырьмя российскими гребцами в 2014 году, сообщается во вторник на сайте ITA.

"В рамках участия Международной федерации гребного спорта в программе Международного агентства допинг-тестирования в апреле 2021 года (по борьбе с использованием допинга - ИФ), Агентство расследует дело по факту нарушений правил четырьмя членами парной четвёрки российских гребцов в 2014 году, а именно - Вячеславом Михайлевским, Владислав Рябцевым, Денисом Клешневым и Сергеем Федоровцевым за использование запрещённых веществ в июне и июле 2014 в преддверии чемпионата мира по академической гребле 2014 года", - говорится в сообщении на сайте агентства.

Сейчас спортсмены временно отстранены от участия в соревнованиях до завершения разбирательства.

 

Теги: #расследование #допинг #россия #спорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:21 13.04.2021
Готовность США работать над саммитом Путина с Байденом не означает изменения в санкционной политике в отношении РФ - Белый дом

Готовность США работать над саммитом Путина с Байденом не означает изменения в санкционной политике в отношении РФ - Белый дом

21:38 13.04.2021
"Голос" призвал "Альянс либералов и демократов за Европу" осудить действия России в конфликте на востоке Украины

"Голос" призвал "Альянс либералов и демократов за Европу" осудить действия России в конфликте на востоке Украины

21:09 13.04.2021
Готовность США работать над саммитом Путина с Байденом не означает изменения в санкционной политике в отношении РФ - Белый дом

Готовность США работать над саммитом Путина с Байденом не означает изменения в санкционной политике в отношении РФ - Белый дом

07:06 13.04.2021
США определяют, могут ли санкции против РФ усугубить ситуацию на востоке Украины

США определяют, могут ли санкции против РФ усугубить ситуацию на востоке Украины

21:40 12.04.2021
Страны G7 призывают РФ прекратить "провокации" у границ Украины

Страны G7 призывают РФ прекратить "провокации" у границ Украины

20:40 12.04.2021
США все еще обеспокоены перемещением войск РФ у границы с Украиной, наблюдали за ними на выходных - Белый дом

США все еще обеспокоены перемещением войск РФ у границы с Украиной, наблюдали за ними на выходных - Белый дом

19:33 12.04.2021
Россия ограничивает регулярные и чартерные рейсы в Турцию с 15 апреля до 1 июня - Голикова

Россия ограничивает регулярные и чартерные рейсы в Турцию с 15 апреля до 1 июня - Голикова

07:27 11.04.2021
Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной

Министр обороны Германии призвала Москву объяснить цель перемещения войск на границе с Украиной

00:57 10.04.2021
США ведут консультации с союзниками о действиях России у границ Украины

США ведут консультации с союзниками о действиях России у границ Украины

21:58 09.04.2021
Блинкен обсудил действия РФ близ Украины с главами МИД Франции и ФРГ

Блинкен обсудил действия РФ близ Украины с главами МИД Франции и ФРГ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине началась вакцинация CoronaVac

Встреча Зеленского и Макрона состоится 16 апреля в Париже, обсудят Донбасс и концентрацию российских войск на границах с Украиной - Мендель

Арестович: на заседании ТКГ в среду вряд ли будет подписано совместное заявление сторон о необходимости соблюдения режима прекращения огня на Донбассе

На Донбассе за последние сутки погиб один военнослужащий ВСУ, еще двое бойцов ранены – штаб ООС

Рада приняла законы о защите валютных заемщиков

ПОСЛЕДНЕЕ

Боррель обсудил с Блинкеном события вокруг Украины

В Николаеве за взятку задержан замначальника Госпродпотребслужбы

Глава Минобороны Украины выступит на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны

В Украине началась вакцинация CoronaVac

Зеленский утвердил стратегию деятельности представительства в Крыму

США и Британия заверили в поддержке Украины, которая сталкивается с провокациями РФ

Встреча Зеленского и Макрона состоится 16 апреля в Париже, обсудят Донбасс и концентрацию российских войск на границах с Украиной - Мендель

ВМС ВСУ присоединились к главной планировочной конференции по организации многонациональных военных учений "Бриз-2021" в Болгарии

В Киеве создадут новый туристический маршрут вдоль реки Лыбедь

Арестович: на заседании ТКГ в среду вряд ли будет подписано совместное заявление сторон о необходимости соблюдения режима прекращения огня на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА