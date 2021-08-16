Спорт

10:54 16.08.2021

Минспорта будет работать над возможным возвратом призовых средств спортсменами, уличенными в допинге

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Минспорта будет работать над возможным возвратом призовых средств спортсменами, уличенными в допинге

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявляет, что ведомство намерено проработать процедуру возможного возврата призовых средств тех спортсменов, которые были лишены олимпийских медалей за допинг.

"Процедуры нет. Будем работать над этим вопросом. До этого не было времени, потому что мы готовились к Олимпийским играм", - сказал Гутцайт в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Украины заявили, что категорически осуждают действия спортсменов, которые нарушают антидопинговые правила.

Как сообщалось, в конце июля президент Украины Владимир Зеленский лишил госстипендий трех олимпийцев, у которых МОК забрал награды из-за допинга, и возобновил выплаты двум другим призерам.

Теги: #допинг #минспорта #гутцайт
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