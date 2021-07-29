Спорт

15:55 29.07.2021

Зеленский лишил госстипендий трех олимпийцев, лишенных наград из-за допинга, и возобновил выплаты двум другим призерам - указ

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Зеленский лишил госстипендий трех олимпийцев, лишенных наград из-за допинга, и возобновил выплаты двум другим призерам - указ

Президент Украины Владимир Зеленский возобновил выплату государственных стипендий олипмийским чемпионам Георгию Погосову и Инне Фроловой, выплаты которым были прекращены указом президента в 2014 году в первом случае и Министерством по делам семьи, молодежи и спорта в 2009 году соответственно.

Соответствующий указ №332/2021 от 28 июля опубликован на сайте главы государства в четверг.

Тем же указом лишены государственных стипендий, назначенных в 2013-15гг, олимпийские призеры Наталия Давыдова, Ольга Коробка и Алексей Торохтий, которые впоследствии решением Международного олимпийского комитета были лишены своих наград по причине применения допинга.

Указ вступает в силу в день публикации.

Погосов, советский и украинский фехтовальщик, завоевал золотую олимпийскую медаль и звание олимпийского чемпиона на Олимпиаде в Барселоне (1992) в фехтовании на саблях, выступая в составе Объединенной команды. На Олимпиаде в Сеуле (1998), выступая за команду СССР, он получил серебряные награды.

Фролова получила серебряные олимпийские медали в составе четвёрки сборной СССР по академической гребле в Сеуле (1998 год) и в составе четвёрки сборной Украины на Олимпиаде в Атланте (1996 год).

Украинские тяжелоатлетки Давыдова и Коробка завоевали бронзовую и серебряную медали на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине и были лишена наград в 2016 году из-за положительных допинг-проб.

Тяжелоатлет Торохтий стал чемпионом Олимпийских игр в Лондоне (2012) в весовой категории до 105 кг, но был лишён награды в 2019 году после публикации результатов перепроверки его допинг-пробы, взятой на Олимпиаде 2012 года.

Теги: #допинг #указ #стипендии #олимпийские_игры
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