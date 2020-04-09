Спорт

10:35 09.04.2020

Чемпионат мира по легкой атлетике перенесен на 15-24 июля 2022 года - Минспорта

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Чемпионат мира по легкой атлетике перенесен на 15-24 июля 2022 года - Минспорта

Чемпионат мира по легкой атлетике в Орегоне (США) перенесен на 15-24 июля 2022 года, сообщает Министерство молодежи и спорта.

"Всемирная легкая атлетика анонсировала новые даты проведения чемпионата мира по легкой атлетике в Орегоне (США). Соревнования должны были состояться 6-15 августа 2021, однако из-за переноса Олимпийских игр на 2021 год даты пришлось изменить. Таким образом, чемпионат мира состоится 15-24 июля 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы Минспорта.

Также отмечается, что Чемпионат Европы по легкой атлетике состоится 15-21 августа 2022 в Мюнхене.

Теги: #атлетика #чемпионат_мира
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