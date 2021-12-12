Спорт

13:06 12.12.2021

Украина завоевала первое золото на Чемпионате мира по тяжелой атлетике в Узбекистане

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Украина завоевала первое золото на Чемпионате мира по тяжелой атлетике в Узбекистане

Украина завоевала первое золото на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Узбекистане, победу украинской команде принесла Мария Гангур.

"Первое золото чемпионата мира по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин в Узбекистане! Наша Мария Гангур завоевала золотую медаль в рывке! Весовая категория до 59 кг. Невероятное выступление! Мария взяла вес в 101 кг. К сожалению, в двоеборье Мария остановилась за шаг до пьедестала. Продолжаем борьбу в Ташкенте. Впереди выступления еще четырех наших тяжелоатлетов", – написал в Facebook президент Федерации тяжелой атлетики Украины, сооснователь сети торговых центров "Эпицентр" Александр Герега.

Золото в толчке и двоеборье завоевала олимпийская рекордсменка Кур Син-Чжунь из Тайваня.

Как сообщалось, первые за восемь лет медали чемпионата мира по тяжелой атлетике для Украины принесла Светлана Самуляк

Теги: #эпицентр #атлетика #гангур #чемпионат_мира
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