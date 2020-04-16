Спорт

19:12 16.04.2020

Чемпионат мира по фигурному катанию в этом году не состоится

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Чемпионат мира по фигурному катанию в этом году не состоится

Международный союз конькобежцев принял решение не проводить ряд чемпионатов мира, ранее отложенных из-за пандемии короавируса, сообщает пресс-служба ISU.

Союз не будет проводить чемпионат мира по шорт-реку, который планировался с 13 по 15 марта в Сеуле, чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был состояться с 16 по 22 марта в Монреале, чемпионат мира по синхронному фигурному катанию, который должен был пройти с 3 по 5 апреля в Лейк-Плэсиде.

"Что касается планирования сезона-2020/21, учитывая неопределенность, вызванную пандемией коронавируса и ее влияние на проведение международных соревнований, то Совет ISU для обсуждения соберется 28 апреля в формате онлайн", - говорится в сообщении.

На совещании планируется обсудить несколько сценариев проведения сезона-2020/21.

Ранее в ISU допускали, что перенесенные соревнования в нынешнем году еще удастся провести. В частности, в мартовском заявлении по переносу ЧМ по фигурному катанию говорилось, что "в течение ближайших недель ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами определит, возможно ли проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года позднее в этом году, но в любом случае не раньше октября".

Теги: #фигурное_катание #чемпионат_мира
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